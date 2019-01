LOGEMENT Des quotas aux jeunes et aux handicapés

Par Abdelkrim AMARNI -

C'est Temmar qui l'a préconisé aux présidents d'APC à partir de Mascara.

Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a appelé samedi dernier, à partir de Mascara, les présidents d'APC à consacrer des quotas aux jeunes et aux handicapés au titre du programme de l'habitat rural. En procédant à la remise des arrêtés de 80 aides à l'habitat rural dans la commune de Fraguig, dans le cadre de sa visite dans la wilaya, Abdelwahid Temmar a estimé que les présidents des APC chargés d'établir des listes d'aides à l'habitat rural doivent réserver des quotas au profit des jeunes et des handicapés pour leur faciliter leur insertion dans la société. «L'Etat accorde des facilités aux citoyens des zones rurales pour disposer d'une habitation décente et ce, à travers la généralisation du programme de l'habitat rural groupé. L'Etat prend en charge l'aménagement externe et les travaux de base avec une aide accordée de 700 000 DA. Les bénéficiaires auront ainsi le choix d'achever leur construction à leur guise», a indiqué le ministre qui n'a pas manqué de saluer le succès que connaît la formule de l'habitat rural, initiée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au profit des populations rurales qui ont durement souffert lors de la décennie noire. «Cette formule est très prisée et a contribué au retour et à la stabilité de nombreux citoyens qui ont quitté leurs villages durant la décennie noire et à la relance de l'agriculture», s'est félicité Temmar. A Haï Medebbar, au chef-lieu de wilaya, le ministre a posé la première pierre d'un projet de 1 000 logements de type location-vente, confié à une entreprise turque. Il a insisté sur le respect des délais de réalisation, la qualité des travaux, la réalisation des travaux d'aménagement externe avant l'achèvement des logements. En lançant le chantier de construction de 50 logements promotionnels aidés (LPA) à Haï Khessiba, (Mascara-ville), le ministre a souligné la nécessité de respecter les voeux des familles nombreuses en diversifiant les offres allant du F2 au F5 et ne pas se contenter uniquement des F3 et F4 comme c'est le cas actuellement. Temmar a consacré, samedi dernier, un quota supplémentaire de 1 000 aides à l'habitat rural et de 500 logements promotionnels aidés (LPA) au profit de la wilaya de Mascara. En marge de cette visite, le directeur de l'habitat de la wilaya, Guellil Abdelmadjid, a annoncé l'octroi à la wilaya de 1 000 aides à l'habitat rural et 500 logements LPA, ainsi que des enveloppes financières pour l'aménagement et l'inscription de nouveaux projets destinés à l'éducation et à la Sûreté nationale. Le ministère a réservé un montant de 700 millions DA pour les travaux d'aménagement externe des nouvelles cités.