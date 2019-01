ORAN Il agresse son beau-frère pour venger sa soeur

Par Hasna YACOUB -

Trois hommes ont été condamnés, dernièrement, pour association de malfaiteurs et agression. Dans cette affaire qui remonte à l'année dernière, un homme a décidé de se venger de son beau-frère, Abdelkrim, considérant que ce dernier a été la cause de la mort de sa soeur. Pour réussir son coup, il va jusqu'à «louer» les bras de deux autres hommes. C'est au marché de la Nouvelle Ville d'Oran, qu'aura lieu l'agression avec arme blanche contre le beau-frère. Ce dernier sera violemment tabassé et même blessé. Alertés par les passants, les services de sécurité ont rapidement intervenu et les trois agresseurs ont été arrêtés. Reconnaissant les faits qui lui sont reprochés, le frère endeuillé va justifier son geste par le comportement ingrat et inhumain qu'a eu Abdelkrim envers sa défunte épouse. Il va expliquer que quelques mois seulement après le mariage de sa soeur, cette dernière a été ramenée par son mari au domicile familial dans un état de santé déplorable. Ce qui a nécessité son hospitalisation. Mais les médecins n'ont pas pu diagnostiquer son mal, a raconté le frère. Il a néanmoins affirmé avoir vu Abdelkrim donner, à l'hôpital, des psychotropes à sa soeur et repartir pour ne plus revenir. Ni pour rendre visite à sa femme ni pour son enterrement. Un comportement qui l'a laissé penser qu'il ne pouvait qu'être la cause principale dans le décès de sa soeur.