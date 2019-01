FLN Cap sur le congrès extraordinaire

Par Mohamed BOUFATAH -

«Jamais le FLN n'avait gagné autant de sièges que lors de ce dernier renouvellement partiel des membres du Conseil de la nation.»

L'euphorie des sénatoriales passée, le vieux parti débute le processus de sa restructuration. Dans ce contexte, le coordinateur de l'instance dirigeante du parti majoritaire au Parlement, Mouad Bouchareb, a fait savoir avant-hier que «le FLN a entamé les préparatifs de son congrès extraordinaire». Un seul point sera inscrit à l'ordre du jour de ce rendez-vous, à savoir l'élection d'un nouveau comité central qui devra élire à son tour un nouveau secrétaire général. D'ores et déjà, les membres du directoire affirment que «ce congrès extraordinaire se tiendra avec de nouveaux congressistes qui seront désignés ou élus au niveau de la base militante car toutes les instances issues du précédent congrès ordinaire ont été dissoutes sur instruction du président du parti, Abdelaziz Bouteflika, également président de la République». Pour nombre d'observateurs, ce rendez-vous organique, est l'autre grand chantier qui attend le vieux parti. Cette nouvelle phase, après les sénatoriales, est considérée au sein du parti comme «un tournant décisif», qu'il faut bien négocier. Pour beaucoup, il sera question de légitimer l'actuel patron du parti après avoir dissous toutes les instances et structures ayant découlé du Xe congrès. Pour l'heure, aucune date n'a été fixée pour l'organisation de ce rendez-vous. Une question se pose: sera-t-il organisé avant ou après la présidentielle? Apparemment rien ne presse au FLN. Pour le chef de cabinet du coordinateur de l'instance dirigeante, Nadir Boulgroune, «tenir un congrès rassembleur et de qualité n'est pas un travail d'une semaine ou d'un mois, mais une tâche de longue haleine car il sera question d'un travail sérieux lié à la sensibilisation de la base sur l'importance de ce rendez-vous, à l'élection des congressistes...». D'autre part, précise-t-il «le FLN, continue à exister à travers sa base et son instance dirigeante et se tient prêt à jouer son rôle dans l'élection présidentielle prochaine avec ou sans la tenue du congrès extraordinaire». Les six membres de l'instance dirigeante du FLN, faut-il le rappeler, ont sillonné les différentes wilayas dans le cadre de la campagne pour les sénatoriales. Il faut dire aussi que les rencontres lancées par le coordinateur du directoire, pour tenter de ressouder les rangs du parti, sont au point mort. Par ailleurs, tout en restant suspendu à la décision du président de se représenter ou non à la présidentielle d'avril 2019, le FLN réitère son appel au chef de l' Etat de briguer un mandat supplémentaire. Pour rappel, jamais, depuis la création de la deuxième chambre du Parlement, le RND n'est descendu aussi bas en matière de nombre de sièges obtenus lors des élections de renouvellement de la moitié des membres du Conseil de la nation. De même, le FLN n'a jamais obtenu autant de sièges. Ainsi, après la proclamation définitive de résultats des élections pour le renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la nation, le FLN s'est adjugé 31 sièges, soit 2 sièges supplémentaires par rapport aux résultats provisoires, suivi du RND avec 10 sièges, les indépendants avec trois sièges, le FFS avec deux sièges, le parti Front El-moustakbal et le TAJ, avec un siège chacun. Le scrutin à Tlemcen a été annulé et un autre vote sera réorganisé prochainement, a annoncé le Conseil constitutionnel. Le siège de cette wilaya avait été revendiqué à l'issue du scrutin par le RND.