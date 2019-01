ANNABA 980 logements LPL distribués

Par Wahida BAHRI -

Quelque 980 postulants aux logements ont banni avant-hier, la précarité de leurs conditions de vie. C'est lors d'une cérémonie conviviale que s'est tenue une remise symbolique de décisions d'attribution de logements aux bénéficiaires de la formule Logements publics locatifs (LPL) pour la commune de Annaba, avec en plus, une soixantaine pour le Fnpos, pour la commune de Sidi Amar Les heureux bénéficiaires, devront dès cette semaine, rejoindre leurs nouveaux appartements à la nouvelle ville de Draâ Errich, ceux du Fnpos, notamment ceux qui ont reçu leurs clés. Les bénéficiaires du quartier de la Ménadia, dans la commune du chef-lieu, pourront également occuper leurs habitations, aussitôt que les frais seront payés. Présidée par Toufik Mezhoud, wali de Annaba et les autorités locales de la wilaya, la cérémonie a été une occasion d'apaisement de la tension qui règne depuis quelque temps sur toute la wilaya de Annaba. Une tension qui s'explique par l'impatience des postulants à occuper les logements, notamment ceux qui sont portés comme bénéficiaires sur la liste des 7 000 unités, affichée en août 2017, et dont la plupart ont été soumis au fameux document dit Istimara. Pour une raison ou pour une autre, les pouvoirs publics de la wilaya d' Annaba, ont jugé judicieux de filtrer toutes les situations au cas par cas; afin de préserver les droits des vrais ayants droit. Une opération qui, bien qu'elle continue de durer dans le temps et dans l'espace, permet tout de même la mise à nu des demandeurs frauduleux.