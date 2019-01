FORUM MONDIAL DU JUSTE MILIEU (FMJ) Guebli Abdessalem à la tête du bureau de Annaba

Par Wahida BAHRI -

Installé hier, président du bureau de Annaba, Abdessalem Guebli, voit en cet organe à caractère apolitique, un moyen pour, réconcilier la société avec elle-même.

«Le forum n'est pas une association encore moins un parti», a indiqué Abdessalem Guebli. Le bureau de Annaba est l'un d'entre plusieurs créés à l'est et ouest du pays, a rapporté le président du bureau de wilaya, nommé ce samedi, à Constantine par, Bouguerra Soltani, ex-ministre d'État au sein du gouvernement Belkhadem et ancien président du MSP. L'idée de base de ce forum est de dialoguer et débattre, dans le sens du juste milieu, avec toute modération, des aspects multidimensionnels de la vie sociale. Un dialogue qui se veut être unificateur et loin de toute divergence idéologique. «Le forum regroupe toutes les couches sociales, politiques et économiques existant dans le pays, avec pour seul et unique objectif, le dialogue et la concertation, pour le bien de la société», devait préciser notre interlocuteur. Des rencontres seront organisées selon Guebli, président du forum, pour traiter des sujets d'actualité, dont la lutte contre le terrorisme, l'émigration clandestine et le trafic de drogue. Ces sujets et bien d'autres seront débattus et décortiqués avec le concours des différentes composantes de la société, dans la wilaya, les partis politiques, députés, élus, universitaires et la société civile entre autres. «L'essentiel est que le forum soit un espace ouvert au dialogue, sans exclusion, où l'ensemble des questions et des sujets concernant la société algérienne sera abordé et débattu sans tabous ni préjugés», a expliqué notre interlocuteur. Et d'ajouter «l'objectif est de se rapprocher les uns des autres et de se regrouper autour de tout ce qui touche à la vie sociale, notamment» Pour notre interlocuteur, les Algériens ne communiquent pas suffisamment entre eu ou pas du tout. Ce qui explique l'absence de solutions aux problèmes qui caractérisent le quotidien de la vie sociale «c'est pourquoi nous n'arrivons pas à trouver des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés», a-t-il dit. A cet effet, le président du FMJ, bureau de Annaba, a indiqué que pour ces raisons et bien d'autres «le forum est favorable à toute proposition visant à apporter des améliorations dans divers domaines». Ainsi, le Forum mondial du juste milieu (Word Forum of Modération), dont le bureau national, créée en juillet 2018, est présidé par Bouguerra Soltani, a appelé hier, depuis Constantine, les Algériens au dialogue. En effet, dans sa 1ère rencontre régionale, organisée au palais de la culture Mohamed El Khalifa, a mis en exergue le caractère apolitique du forum. «Ce forum n'a aucun lien ni avec la religion ni avec la politique ni avec le parti MSP, encore moins avec une autre instance», a insisté Bouguerra Soltani, qui a mis en avant le refus d'adhésion à toute personne reconnue extrémiste, quelle que soit la position qu'elle manifeste. Signalons que les slogans portés par le forum sont «la pensée, le dialogue et le développement».