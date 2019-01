IL AURA LIEU DU 24 AVRIL AU 4 MAI 2019 À LA SAFEX Le Salon de l'automobile revient!

Par Walid AÏT SAÏD -

Une foule est attendue pour cet évènement

Ce rendez-vous emblématique du secteur automobile algérien sera l'un des événements économiques phares de 2019, surtout qu'il aura un accent bien de chez nous...

Après deux absences, le Salon de l'automobile va signer son grand retour! En effet, la Société algérienne des foires et exportations (Safex) a annoncé officiellement les dates de cet événement, tant attendu par les Algériens. Ainsi, les amoureux de l'automobile devront inscrire précieusement sur leurs agendas la dizaine qui va du 24 avril au 4 mai de l'année en cours.

Habituellement organisée au mois de mars, pendant les vacances scolaires, l'élection présidentielle d'avril prochain justifie ce nouveau choix de date. Une chose est sûre en tout cas, ce rendez-vous emblématique du secteur automobile algérien, sera l'un des événements économiques phares de 2019, surtout qu'il aura un accent bien de chez nous! Le «Made in bladi», sera à l'honneur avec pas moins de 12 marques de véhicules qui font du montage en Algérie.

Il s'agit bien évidemment de Renault et sa sous-marque Dacia, de Sovac et ses quatre grandes marques, à savoir Volkswagen, Audi, Seat et Skoda, Global Motors avec la gamme KIA, de TMC avec Hyundai et prochainement Suzuki et peut-être même, BMW et des nouveaux arrivés de 2019 que sont Peugeot, Nissan, Toyota et le géant chinois Baic.

D'autres grandes marques pourraient s'installer d'ici avril prochain à l'image de l'italien Fiat.

Il faut également ajouter les marques qui font dans l'utilitaire, comme Global Motors avec Hyundai Trucks, du Groupe Ival et ses camions Iveco, de AP Frères Salhi et ses camions MAN et des GM Trade, des associés Mazouz et Namroud, qui font les calmions et bus chinois Higer. A tout cela, il faut ajouter l'ANP, et ses véhicules Mercedes-Benz. L'une des plus prestigieuses marques automobiles au monde, a pris l'accent algérien grâce au MDN! L'usine de Aïn Bouchekif a produit, depuis son inauguration, en octobre 2014, par le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, plus d'une cinquantaine de types de véhicules répondant aux différentes fonctions, disponibles. Il s'agit d'une large gamme de camions, de 4x4 et de bus du label Mercedes-MB. Ils seront certainement exposés, lors de cette foire, à l'instar des modèles phares que sont le 4x4 «Classe G» et les fourgons Sprinter. L'ANP fabrique également des poids lourds Mercedes, à travers la Société algérienne pour la production de poids lourds Mercedes-Benz (Sappl.Mb) à Rouiba. Mieux encore, elle est arrivée à un taux d'intégration très élevé, en se lançant dans la fabrication de moteurs et de boîte à vitesses, en créant la Société algérienne de fabrication de moteurs de marque Mercedes-Benz, Deutz et MTU à Constantine. Une belle brochette de véhicules, bien de chez nous qui, déjà, à elle seule permettra d'organiser ce salon «zappé», ces deux dernières années, à cause du blocage des importations.

L'industrie automobile naissante devrait permettre que cet événement se fasse dans de bonnes conditions, tout en étant la vitrine de l'industrie automobile nationale qui en est à ses premiers balbutiements. Le succès grandiose qu'a enregistré le salon Autowest a ouvert la voie à ce grand retour.

Le mois d'avril prochain, sonnera donc comme étant celui de l'automobile....