DÉCLARATION ANNUELLE DES SALAIRES ET SALARIÉS DE L'ANNÉE 2019 Le Web au secours des employeurs

Par Abdenour MERZOUK -

85% des travailleurs le sont à travers le portail électronique de la Cnas.

Les déclarations annuelles de salaires (DAS), et des salariés, ont été simplifiées et peuvent désormais être communiquées à la Caisse nationale des assurances sociales (Cnas) d'Alger à travers un portail électronique opérationnel depuis 2017 qui est dédié à cet effet. L'Agence d'Alger, qui assure à elle seule, quelque 25% des travailleurs nationaux, a organisé hier, une rencontre avec la presse nationale afin de vulgariser les nouvelles dispositions contenues dans le Plan stratégique de travail 2017-2019 de la Cnas d'Alger. Lors de cette conférence de presse, le directeur de l'agence de la Cnas d'Alger, Mahfoud Idris, a expliqué que la campagne lancée par ses services a pour objectif d'«apporter des informations et les clarifications nécessaires en matière de recouvrement» et «d'inciter les employeurs à déposer leur DAS en ligne sur le site Web http://www.cnas.dz/.», un service qui est disponible H/24 et 7j/7. Il évite tout déplacement et n'exige surtout aucun document écrit. Ce pas vers la débureaucratisation est d'ailleurs fort apprécié par nombre d'employeurs soucieux de se conformer à la loi, en déclarant leurs travailleurs en bonne et due forme. Il faut savoir que la télédéclaration fait l'objet actuellement de plusieurs journées thématiques de vulgarisation à l'endroit des employeurs.

A travers cette campagne, l'agence d'Alger, qui englobe plus de trois millions d'assurés, vise les employeurs pour leur fournir de plus amples informations, quant aux facilités mises à leur disposition afin qu'ils s'acquittent de leurs redevances et garantissent par là le droit des salariés en matière de sécurité sociale. L'agence d'Alger, doit-on savoir, compte 35 594 employeurs affiliés, dont 4 100 seulement sont débiteurs auprès de la caisse, ce qui reflète le travail conséquent mené par la Cnas/Alger pour recouvrer les cotisations mensuelles des salariés. Lors de cette rencontre d'information, il a été rappelé que pour éviter les longues files d'attente pour effectuer les déclarations annuelles des salaires (DAS), l'agence d'Alger a procédé à la mise en place de trois pôles d'accueil pour ce faire. Il s'agit de la structure de paiement «Sidi Okba» à El Harrach, «Abdelkrim Souidani», à Ben Aknoun et au niveau du 90, rue Didouche Mourad (Alger).

Un préjudice financier poursuit les mauvais payeurs des cotisations qui accusent parfois des retards conséquents, ces derniers sont pénalisés. Toutefois, a affirmé Idris, ces retards peuvent être échelonnés, selon un échéancier de paiement étudié. A ce propos, Idris a assuré que la Cnas privilégie le traitement des dossiers litigieux à l'amiable.