FERMÉ POUR TRAVAUX DE RÉHABILITATION A quand le bout du tunnel de Kherrata?

Par Arezki SLIMANI -

Ce site s'est beaucoup dégradé au fil des années pour devenir le théâtre de nombreux accidents de la circulation.

Le tunnel de Kherrata sera fermé aujourd'hui à la circulation non pas pour une quelconque manifestation de rue, mais pour des travaux de réhabilitation rendus nécessaires devant les accidents, qui y surviennent régulièrement. C'est ce qu'a indiqué hier un communiqué de la wilaya de Béjaïa, informant les usagers de la Route nationale RN09 que «le tunnel de Kherrata sera fermé à la circulation aujourd'hui de 06 h00 jusqu'à 20h 00 pour cause de travaux de nettoyage et de réfection de l'éclairage et du système de ventilation» dans le même communiqué, il est précisé les déviations disponibles. Aussi, les véhicules légers peuvent emprunter le chemin de wilaya N°32 Djermouna, la RN 75 Bouandas-chemin de wilaya 06 par Tizi Nbechar et Ait Smail) et la RN 09 par Bordj Mira. Pour les poids lourds,il leur est préconisé la RN 43 par Jijel et la RN 75 par Amizour-Barbacha -Kendira-Bouandas. Trois jours avant, le chef de lexécutif avait réuni au siège de la wilaya les présidents des APC de la côte Est, y compris Béjaïa, en présence également des responsables des différents services de sécurité de la wilaya et des directeurs de l'exécutif pour préparer l'opération des travaux d'aujourd'hui.

Depuis quelque temps, ce tunnel fait l'objet d'un intérêt particulier. Ce site s'est beaucoup dégradé au fil des années pour devenir le théâtre de nombreux accidents de circulation. Son système de sécurité, d'éclairage et de ventilation souffre de pannes récurrentes. En septembre dernier, une dotation de quelque 200 milliards de centimes a été accordée à la direction des travaux publics de Béjaïa pour engager des travaux de réhabilitation du ce tunnel de Kherrata, qui relie la wilaya de Béjaïa à Sétif.

Une réhabilitation devenue l'impératif de l'heure face au trafic intense dans ce tunnel, induite essentiellement par les travaux de réhabilitation et modernisation des gorges de Kherrata, qui a bénéficié d'une enveloppe financière de 330 milliards de centimes. Réalisé dans les années 1980 par une entreprise italienne pour contourner l'ancienne route des gorges de Kherrata, ce tunnel s'est au fil du temps dégradé n'offrant aucune sécurité aux usagers. Bref toutes les conditions réunies pour faire de ce tunnel un mouroir, qui fait parler de lui assez souvent.