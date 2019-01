S'HAOULA Un enfant de 10 ans retrouvé pendu

Par Hasna YACOUB -

Mahfoud n'avait que 10 ans. Il devait rejoindre les bancs de l'école, dimanche dernier, à la fin des vacances scolaires. Sa place restera malheureusement vide. Le petit a été découvert, dans la nuit de samedi à dimanche par son père, pendu à la rampe des escaliers du domicile familiale, (sis à Ouled Belhadj, dans la commune de S'haoula) par la ceinture d'une sortie-de-bain. Le père s'est précipité pour décrocher son enfant et l'emmener en urgence à l'hôpital le plus proche mais c'était trop tard. Les médecins n'ont fait que constater le décès. Une enquête a été ouverte et une autopsie a été ordonnée par le procureur de la République.

Pour le moment, aucune information officielle n'a été communiqué sur les circonstances de la mort de l'enfant mais selon l'entourage, cité par les médias, l'enfant, accro des jeux vidéo, aurait été victime d'un jeu sur Internet. Si c'est le cas, Mahfoud sera la première victime de l'année après une série noire enregistrée l'année dernière.