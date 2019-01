MARCHÉ DES ASSURANCES SUR LES 9 PREMIERS MOIS DE 2018 Le chiffre d'affaires en hausse

Par Mohamed BOUFATAH -

«En matière d'indemnisation, le stock des sinistres restant à payer, s'est élevé à 82,3 milliards DA.»

Le marché national des assurances a réalisé un chiffre d'affaires de 105,4 milliards de dinars algériens sur les 9 premiers mois de 2018,en hausse de 3% par rapport à la même période en 2017. C'est ce que relève le Conseil national des assurances (CNA) dans sa note de conjoncture. Le chiffre d'affaires réalisé par les assurances de dommages prédomine toujours, en s'établissant à 94 milliards DA. Par contre, les assurances de personnes ont marqué une baisse en se chiffrant à 8,7 milliards DA contre 10 milliards DA. La branche «automobile» domine largement l'activité d'assurance de dommages avec un taux de 55,4% du portefeuille des assurances de dommages. Le chiffre d'affaires de l'assurance automobile reste encore le plus important avec plus de 52 milliards DA entre janvier et fin septembre 2018. Il est observé que la branche automobile a tiré vers le haut le chiffre d'affaires des sociétés privées. Pour ce qui est de la branche Incendie et risques divers (IRD), elle a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 35 milliards DA, en hausse de 2,7% entre les deux périodes de comparaison. Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles «Cat-Nat», avec un chiffre d'affaires de

3,9 milliards de dinars, ont connu une forte hausse de près de 111%.Pour la branche Assurance agricole, le chiffre d'affaires a continué de décroître. Par contre, la sous-branche Incendie et multirisques agricoles a affiché une croissance de 56,6%, tandis que le chiffre d'affaires de l'assurance Production végétale s'est accru de 0,7%. Concernant la branche des assurances des crédits, elle a marqué une hausse de 7,6% avec un chiffre d'affaires de 1,58 milliards DA. Cette hausse est due à l'augmentation du crédit à la consommation et du crédit à l'exportation. La sous-branche «crédit hypothécaire» a affiché un repli de 7,6% du fait de la baisse des crédits immobiliers octroyés par les banques. Pour ce qui est des parts de marché, les sociétés publiques d'assurance ont raflé 72,5% du chiffre d'affaires global du secteur des assurances en atteignant 68,1 milliards DA, contre 23,6 milliards DA pour les sociétés privées et 2,29 milliards DA pour les sociétés mixtes. En matière d'indemnisation pour les assurances des dommages, il s'est établi à 42 mds DA au 30 septembre 2018. Pour ce qui est des déclarations enregistrées par les sociétés d'assurance de dommages à fin septembre 2018, elles ont atteint 41,5 milliards DA, contre 39,33 mds DA durant la même période de 2017.