LE MONOXYDE DE CARBONE FAIT DES RAVAGES 17 morts en 24 heures!

Par Madjid BERKANE -

Le tueur silencieux sévit

Onze personnes ont péri, dans la wilaya de Batna, dont cinq membres d'une même famille, quatre autres dans la wilaya de Tlemcen, alors que deux autres ont perdu la vie à Alger.

Dix-sept personnes ont péri asphyxiées par des fuites de monoxyde de carbone, dans plusieurs régions du pays, au cours des dernières 24 heures, selon un bilan, rendu public hier, par les services de la Protection civile. Onze personnes ont péri, dans la wilaya de Batna, dont cinq membres d'une même famille, quatre autres dans la wilaya de Tlemcen, alors que deux autres ont perdu la vie, dans les mêmes circonstances, dans la wilaya d'Alger, précise la même source. Depuis le début du mois en cours, 19 personnes sont, en outre, décédées intoxiquées par des fuites du même gaz toxique, alors que 66 personnes, ont été secourues. Ce lourd bilan est induit par «des erreurs de prévention en matière de sécurité, l'absence d'une bonne aération et la mauvaise utilisation des appareils de chauffage et chauffe-bains», soulignent les services de la Protection civile.

«Les appareils de chauffage et les chauffe- bains sont dans la majorité des cas à l'origine de ces bilans macabres», notent les services de la Protection civile dans leurs nombreux communiqués. Les fuites de gaz toxique provenant de ces appareils de chauffage ne sont pas dues, fait remarquer l'association des consommateurs algériens, à leur mauvaise utilisation, mais à des défauts de fabrication avérés. «Les appareils de chauffage et les chauffe-bains en vente en Algérie ne sont pas tous conformes aux normes internationales en la matière», déplore-t-elle, depuis maintenant de nombreuses années. Il faut dire à ce propos que le constat de l'Association des consommateurs est partagé aussi en partie par le ministère du Commerce. «L'inexistence d'un laboratoire spécialisé dans la certification de la conformité de ces appareils complique l'opération de vérification de leur authenticité», reconnaissent les services du commerce, affirmant toutefois que les services de la douane et les contrôleurs du ministère du Commerce font de leur mieux pour s'assurer de l'originalité de ces appareils. Selon les spécialistes, la vérification de l'originalité des appareils de chauffage est très difficile. «Elle est complètement impossible en l'absence de laboratoire et d'un personnel spécialisé», affirme-t-on. Pour rappel, les appareils de chauffage et les chauffe-bains en vente en Algérie proviennent de manière générale de la Chine et des autres pays asiatiques. Le produit national bien qu'il soit présent, demeure encore timide. Les appareils importés contiennent des notices écrites, faut-il le relever, dans la langue des pays d'origine. Cela fait que la lecture de ces notices n'est pas du tout à la portée des ménages. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le nombre des victimes de l'inhalation de monoxyde de carbone a augmenté au cours de ces dernières années en Algérie pour beaucoup des raisons objectives. Le gaz naturel qui n'était disponible durant les années 1990 que dans les chefs-lieux de wilayas et de certaines daïras, est à présent disponible dans les villages les plus reculés du pays.

Les populations de ces villages se sont mises à utiliser le gaz naturel souvent sans une campagne de sensibilisation. Les autorités qui recourent de temps à autre à des campagnes de sensibilisation via les canaux traditionnels de communication, à savoir la télévision et la radio, ignorent que les ménages s'informent plutôt via les nouveaux moyens de communication, les réseaux sociaux particulièrement.