MOUVEMENT ASSOCIATIF DE AHL EL KSAR (BOUIRA) Ahmed Fattani à l'honneur

Par Walid AÏT SAÏD -

Cette coordination, qui compte plus de 20 ans d'association, a fait le déplacement à Alger pour honorer son enfant prodigue, le directeur de L'Expression.

A tout seigneur, tout honneur! Le directeur de la publication du quotidien L'Expression, Ahmed Fattani, a eu l'agréable surprise de recevoir, hier, au siège du journal, le mouvement associatif de Ahl El Ksar (wilaya de Bouira). Cette coordination qui compte plus de 20 ans, d'association, a fait le déplacement à Alger pour honorer son enfant prodigue! «Ahmed Fattani est un grand Monsieur, une fierté d'abord pour l'Algérie, mais aussi pour notre région, dont il est issu», a souligné Yahia Semmache, coordinateur du mouvement associatif local. «Nous sommes là pour lui rendre un petit hommage pour ce qu'il a fait pour le pays en général et la région en particulier», a-t-il ajouté fièrement, en mettant l'accent sur les contributions du patron de L'Expression pour le mouvement associatif de Ahl El Ksar. «C'est notre meilleur scout», a rétorqué avec humour, Yahia Semmache qui lui a d'ailleurs symboliquement remis le gilet de l'association. Laïd Mameri, président de l'association «Kafil El Yatime» de Ahl El Ksar était accompagné de deux orphelins qui tenaient à rencontrer Ahmed Fattani. «Un exemple à suivre», ont-ils rétorqué avec beaucoup d'émotion. Ces deux bambins lui ont ainsi remis un petit présent symbolique au nom du Mouvement associatif de Ahl El Ksar. Le nom du directeur de la publication de L'Expression y est inscrit en lettres d'or! Les présents ont tenu à inviter toute l'équipe rédactionnelle aux festivités de Yennayer, qui auront lieu vendredi prochain. «30 wilayas du pays y seront représentées. Des poètes viendront bercer ce réveillon bien de chez nous par des poèmes locaux. Un concours y sera organisé au même titre que celui du meilleur plat culinaire. Bref, un vrai moment de joie et de convivialité qui tire son inspiration des valeurs de la fête millénaire qu'est Yennayer. Il symbolise l'amour, le partage et le vivre ensemble.

Nous allons le prouver avec cette cérémonie multiculturelle», ont mis en avant les organisateurs. Dans le même sens, ils ont (fait savoir qu'ils préparaient «lawziaâ» «Timechret» pour le 22 du mois en cours. «Nous espérons atteindre les 100 veaux qui, comme le veut la tradition, seront distribués équitablement à toutes les familles», ont-ils conclu avec beaucoup d'espoir.

L'espoir que suscitent nos us et coutumes depuis des millénaires pour nous dire: «Assegas amegaz.»