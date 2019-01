EXERCICE À BALLES RÉELLES À LA 2E RÉGION MILITAIRE Gaïd Salah entame l'année par "Borkane 2019"

Par Ikram GHIOUA -

Gaïd salah toujours sur le terrain

Cet exercice est de toute évidence, une préparation à toutes les éventualités de guerre. Surtout que l'Algérie fait face, ces derniers temps, à de nouvelles menaces.

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, a supervisé, au deuxième jour de sa visite, hier, à la 2ème Région militaire à Oran, l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles «Borkane 2019», indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. Lors de cette deuxième journée, le général de corps d'armée «a poursuivi l'inspection de quelques unités déployées dans le territoire du Secteur militaire de Sidi Bel Abbès, où il a supervisé l'exécution d'un exercice démonstratif avec munitions réelles 'Borkane 2019''» précise la même source. Gaïd Salah a suivi, en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e Région militaire, un exposé sur le déroulement de l'exercice, présenté par le commandant de la 36ème Brigade d'infanterie motorisée, portant sur l'idée générale et les différentes phases de son exécution, ajoute le communiqué.

Cet exercice est de toute évidence, une préparation à toutes éventualités de guerre. Surtout que l'Algérie fait face ces derniers temps, à de nouvelles menaces provenant des pays voisins infestés par les terroristes de Daesh. Un groupe de 120 éléments de cette organisation terroriste a récemment tenté de s'infiltrer sur le territoire. Ceux-là même se sont avérés des missionnaires, anciens éléments de l'ASL (Armée syrienne libre). Ils ont été financés par des pays arabes et assistés par la Jordanie et la Turquie pour arriver jusqu' aux frontières algéro-nigériennes d'où ils ont été refoulés.

Ainsi, pour le vice-ministre de la Défense nationale, il n' y a aucun doute que «ces résultats réalisés, lors de cet exercice d'évaluation, constituent un indice qui témoigne clairement de l'intérêt accru qu'accorde le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire à la formation, l'instruction, la préparation au combat et à la mise à disposition de toutes les exigences matérielles et d'équipements qui s'accommodent avec le parfait accomplissement des missions assignées». Le général de corps d'armée atteste à ce propos «assurément et sans doute, l'un des signes du progrès est l'aptitude à employer les grands et nombreux moyens humains et matériels mis à disposition». Le vice-ministre a ajouté à ce même propos que «ce succès constitue, sans nul doute, le fruit d'une vision clairvoyante et perspicace et de laborieux efforts qui sont couronnés par la concrétisation des résultats escomptés».

Le même communiqué ajoute «l'exercice a pour objectif principal d'évaluer et de tester les performances et l'efficacité des systèmes d'armes et des engins et véhicules modernisés et développés localement au niveau des établissements de modernisation et de rénovation du matériel de l'Armée nationale populaire».