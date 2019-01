L'APW VIENT DE VOTER LE PROJET Tizi Ouzou veut gérer ses ports

Par Kamel BOUDJADI -

Les bénéfices à en tirer sont immenses pour la collectivité

Les élus ont jugé que cette infrastructure peut aisément impulser une nouvelle dynamique à l'investissement et à l'économie de la région.

L'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou vient de voter une délibération portant création d'une entreprise de gestion des ports de Tigzirt et d'Azeffoun. La décision annoncée lors du dernier conseil de wilaya est une réponse à une demande formulée depuis quelques années par plusieurs parties dont l'association des pêcheurs et les commerçants activant dans ces espaces de loisirs et de villégiature.En effet, sur place, les pêcheurs jugeaient que la gestion de ces espaces était très difficile en l'état actuel des choses. Confiés à l'entreprise de gestion de la wilaya de Béjaïa, ces deux ports de la wilaya de Tizi Ouzou sont, selon les pêcheurs, trop éloignés. Leur gestion, ajoutent-ils, nécessite une entreprise qui soit sur place. Ces derniers estiment que la gestion de la partie «eau» ne pose pas autant de problèmes que la partie infrastructure de loisir. Cette dernière serait mieux gérée si elle était entre les mains des concernés directs.

Toujours au chapitre de la reprise des infrastructures économiques, la même assemblée a décidé de repêcher l'idée d'aménagement d'un port sec pour la wilaya de Tizi Ouzou. L'idée est vieille de quelques décennies, mais jusqu'à présent, les opérateurs économiques activant dans la région n'ont pas de lieu de stockage de leurs marchandises. Pour l'instant, ces derniers recourent aux ports secs de la capitale et d'autres villes nécessitant plus de moyens de locomotion et donc plus de frais.

C'est pourquoi, les élus ont jugé que cette infrastructure peut aisément impulser une nouvelle dynamique à l'investissement. C'est d'ailleurs une demande maintes fois émise par les investisseurs. Il y a deux décennies, ces derniers ont été entendus et un projet de port sec a été adopté et inscrit pour la wilaya de Tizi Ouzou. Même l'assiette foncière avait été réservée au niveau de la zone industrielle d'Oued Aïssi, une dizaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu.

Mais, hélas, l'idée ne fera pas long feu car le projet sera enterré et vite oublié. Pour assurer sa remise aux calendes grecques, l'assiette foncière qui lui avait été réservée a été transformée en gare routière intercommunale. La décision a été fortement critiquée par les opérateurs économiques qui allaient en bénéficier, mais en ces temps-là personne ne les avait écoutés. Le projet a été donc effectivement enterré, mais pas oublié. La demande allait au contraire se faire plus persistante. Récemment, celle-ci a été réaffirmée lors de la rencontre organisée par le wali avec les opérateurs économiques et réaffirmée lors de la rencontre qui a suivi à l'APW sur l'investissement.

Enfin, cette nouvelle de la reprise de l'idée du port sec suscite déjà des espoirs du côté des investisseurs déjà sur place ainsi que ceux qui ont le projet en gestation. Mais, ces derniers préconisent une autre idée qui viendrait renforcer le rôle du port sec. En effet, le stockage à grande échelle de marchandises est déjà une très bonne opportunité économique, mais qui serait encore plus rentable si la ligne ferroviaire déjà opérationnelle est exploitée. Ces derniers jugent très bénéfique si cette dernière est renforcée d'un train de transport de marchandises qui relierait ce port aux différents ports maritimes du littoral national. Un train de transport marchandises serait la cerise sur le gâteau pour de nombreux investisseurs.