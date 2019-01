PRATIQUES SPORTIVES TRADITIONNELLES ET TOURISME CULTUREL Le remède qui pourrait soigner TAM

Le tout au rythme de l'imzad

La présidente de l'association «Sauver l'imzad», Farida Sellal, a organisé un Colloque international qui traitera de la question. Des experts du monde entier viendront débattre afin de sauver nos...traditions!

Après avoir sauvé l'Imzad, Farida Sellal s'attaque aux sports traditionnels! En effet, l'association «Sauver l'imzad» que préside cette Dame de la culture, organise à partir d'aujourd'hui un colloque international sur les «pratiques sportives traditionnelles et tourisme culturel». C'est la capitale de l'Ahaggar, Tamanrasset, qui a été choisie pour arbitrer cet événement. Il se tiendra jusqu'au 12 janvier prochain. Un programme riche et varié est prévu au niveau du bijou qu'a réussi à créer Farida Sellal et les femmes de la région, à savoir Dar El Imzad. Quoi de mieux que ce centre phare, plaque tournante de cet art traditionnel, pour abriter un tel événement? «Elle fut constituée en réponse à un cri d'alarme et à un message d'espoir émanant des ancêtres du désert, cet immense espace-là ou le soleil tisse ses plus beaux rayons», commente l'initiatrice de ce projet. «Elle nous accueille de nouveau aujourd'hui pour répondre à cet esprit qui nous commande de prémunir nos traditions ancestrales des vicissitudes de la vie au bénéfice de l'homme et de l'humanité dans une vision rénovée et moderne», a-t-elle ajouté. En fait, cette amoureuse du désert qui a créé son association pour empêcher la disparition de cet instrument dédié aux femmes targuies, s'est rendu compte que d'autres arts étaient menacés! C'est dans ce sens qu'elle a invité une pléiade d'experts nationaux et internationaux pour tenter de répondre à cet appel de détresse qui nous vient du fin fond du Sahara! Ils prendront ainsi part à ce grandiose événement parrainé par le ministère de la Jeunesse et des Sports ainsi que celui du Tourisme et de l'Artisanat. Parmi les experts qui y animeront des conférences-débats, on cite le professeur Pierre Parlebas dont la communication aura pour titre «Identités culturelles et universaux des jeux traditionnels», où encore le professeur Iman Nefil et le docteur Boutalbi Mohamed qui ont lancé une réflexion autour des jeux traditionnels dans la société algérienne contemporaine.



Un plongeon dans l'histoire

D'autres conférences d'aussi grande importance sont prévues durant les cinq jours de ce séminaire. Des exhibitions de sports traditionnels qu'aspire sauver madame Sellal sont également au programme. Il y a bien évidemment la fameuse course de dromadaire qui ouvrira l'événement. Mais pas que! À une centaine de kilomètres de Tamanrasset, la localité d'Abalessa accueillera les spectacles de sports de combat: Maâbza et Tabilente. En parallèle, une kheïma est dressée à Dar El imzad: c'est là que des visiteurs attendent des bergères aux doigts d'or venues de Tintarabine et d'Ideless, des localités à plusieurs centaines de kilomètres de Tamanrasset. Mieux encore, elles donneront un concert d'imzad inédit aux sons langoureux de leur poète chanteur. Ce n'est pas tout! Dans ce temple des arts traditionnels, au loin les Takouba s'affrontent à l'épée au son de la derbouka et du tindé... Tindé, derbouka, takamba, iswat, tazengharet: c'est une véritable panoplie culturelle et multicolore que proposera la maison des artistes nationaux et internationaux! D'ailleurs, ils viendront des quatre coins du pays pour animer des séances d'initiation aux enfants de Tamanrasset. Une exposition internationale de peintures et de sculptures sera également montée au musée de l'imzad avec un atelier plein air ouvert aux enfants de Tamanrasset, intitulé «la poésie des couleurs», animé par les artistes nationaux et internationaux sur l'esplanade de Dar El Imzad.



Yennayer à la façon touarègue

Mais cette «protectrice» des traditions ne pouvait laisser passer un tel événement sans qu'il ne dégage une symbolique «bien de chez nous». Elle l'a donc fait coïncider avec le Nouvel An berbère «Yennayer» où un programme riche et varié est prévu afin de faire découvrir aux hôtes de TAM le réveillon «Made in bladi». Soirée «Nuits bleues à Dar El Imzad». La célébration du retour de l'année amazighe 2969 se fera à la sauce touarègue «Aghalay Nawatay», comme on dit là-bas! Un programme riche et varié qui fera revivre cette ville millénaire en passe à de graves problèmes, ces derniers temps, notamment avec la migration clandestine et les trafics transfrontaliers de tous genres! L'Algérie s'est lancée dans la bataille du développement économique et social de ces zones pour éviter que ces fléaux ne prennent de l'ampleur. Cet événement lui propose un autre remède qui est la culture et les sports traditionnels. Une bonne solution avec laquelle cette grande Dame veut soigner TAM...