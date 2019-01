GUITOUNI L'Algérie envisage d'exporter de l'électricité vers l'Espagne

Par Abdelkrim AMARNI -

Sonelgaz doit développer son activite «Export»

Des négociations sont en cours entre l'Algérie et l'Espagne afin d'exporter de l'électricité produite par le groupe national Sonelgaz vers la péninsule Ibérique, a indiqué à Alger le ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

«Nous allons nous mettre en Bourse (de l'électricité) en Espagne. Nous sommes en discussion avec eux, notamment pour régler les «questions de taxes», a déclaré Guitouni lors de la cérémonie d'approbation des plans d'engagement de la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDC), filiale de Sonelgaz.

Selon le ministre, «il est grand temps pour le groupe Sonelgaz de développer son activité export, comme l'a déjà fait Sonatrach», afin de «booster ses investissements et ne plus compter sur l'état».

Le développement des exportations de l'électricité permettra aussi d'exploiter la totalité des capacités nationales mises en place pour la production électrique. «Nous ne pouvons plus nous permettre de laisser 5 000 à 7 000 MégaWatt (MW) inexploités car ça coûte cher.

Nous devons les mettre sur les marchés, notamment européens, tunisien, libyen et pourquoi pas vers d'autres pays aussi», a-t-il estimé.

«Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'attendre les périodes de pointe de consommation pour mettre nos 20 000 MW en même temps», alors que ces capacités nationales restent sous-exploitées pendant 10 mois pratiquement, a souligné le ministre.

En 2016, Sonelgaz avait effectué des opérations d'exportation de son électricité vers l'Espagne via l'interconnexion électrique avec le Maroc, d'après les explications d'un responsable du groupe.

Suite à la «réussite de ces opérations expérimentales», Sonelgaz compte aujourd'hui s'introduire dans la Bourse espagnole de l'électricité, une plate-forme de négociation, où les membres de ce marché peuvent exprimer des ordres d'achat et de vente d'énergie.

Des études de faisabilité sont actuellement en cours de réalisation à cet effet, ceci dans le cadre d'une stratégie globale d'exportation du groupe, incluant également la vente d'équipements produits en Algérie.