UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION À TIZI-OUZOU FAIT 2 DÉCÈS Les routes de la mort

Par Aomar MOHELLEBI -

Le drame est survenu suite à la collision entre trois véhicules, à savoir un véhicule léger et 2 fourgons tollés.

La matinée d'hier (mardi) a été dramatique sur la RN 12 reliant Tizi Ouzou à Alger, plus particulièrement au niveau de Draâ Ben Khedda (11 kilomètres à l'ouest de Tizi Ouzou). En effet, un grave accident de la circulation a eu lieu à six heures du matin sur cette route, réputée pour les dangers qu'elle représente. L'accident s'est produit au niveau du lieudit «Les Toumis». Le drame est survenu suite à la collision entre trois véhicules, à savoir un véhicule léger et deux fourgons tollés, a indiqué, juste après, le responsable de la cellule de communication de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou. Les trois véhicules, ajoute le même responsable, ont été endommagés presque entièrement. Les deux personnes décédées, suite à cet énième accident de la circulation dans la région et précisément sur le même tronçon routier sont une femme âgée de 32 ans, ainsi qu'un homme de 34 ans. Les deux corps sans vie ont été acheminés vers la morgue du Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed de la ville de Tizi Ouzou. Quant aux blessés, ils sont tous de sexe masculin et sont âgés de 23, 37 et 52 ans. Deux, parmi les blessés ont été pris en charge au niveau de l'Epsp de la ville de Draâ Ben Khedda (12 kilomètres à l'ouest de Tizi Ouzou), alors que le troisième a été transféré vers le service des urgences médico-chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire Nedir Mohamed. Il est fort possible que la survenue de cet accident soit en rapport direct avec l'état de la route qui était extrêmement glissante, notamment durant la matinée à cause du verglas. Il a en outre provoqué le blocage de la circulation automobile pendant plus d'une heure du côté de l'autoroute Alger-Tizi Ouzou. Les automobilistes et les passagers étaient donc contraints de prendre leur mal en patience à cause de l'évacuation des morts et des blessés, puis des trois véhicules. Les responsables de la Protection civile de Tizi Ouzou ont, à l'issue de l'accident dramatique d'hier, ayant endeuillé deux familles, lancé encore un appel à tous les automobilistes de la wilaya, afin de respecter de manière stricte le Code de la route et de limiter leur vitesse au maximum possible, pour éviter que ce genre d'hécatombe n'endeuille encore d'autres familles. Il a été constaté ces dernières années, une hausse notable du nombre de chauffeurs qui conduisent de manière très dangereuse. Les automobilistes qui font fi des règles minimales de la conduite des véhicules se font de plus en plus nombreux. Ce qui fait que la première cause de la hausse du nombre des accidents de la circulation dans la wilaya de Tizi Ouzou reste le facteur humain, avec notamment une prédominance du recours à la vitesse excessive et le doublage dans des endroits où la visibilité fait complètement défaut. Compte tenu de la hausse vertigineuse du nombre d'accidents de la circulation dans la wilaya, pendant ces cinq dernières années, plusieurs mesures ont été prises avec, notamment le redéploiement des services de sécurité particulièrement sur les axes autoroutiers. Mais, en dépit de cette mobilisation, le constat est hélas déplorable, puisqu'il ne se passe pas une semaine sans que des accidents mortels ne surviennent dans la région, endeuillant ainsi des dizaines de familles chaque mois. D'autres éléments favorisent également la multiplication des accidents comme l'état catastrophique de certains tronçons routiers. C'est le cas, notamment d'une bonne partie de la Rocade sud, une autoroute à double sens qui contourne la ville de Tizi Ouzou. Cette situation dure depuis plus de 10 ans sans que les parties concernées n'interviennent pour y remédier. Il y a lieu de rappeler que la veille de l'accident ayant fait deux morts à Drâa Ben Khedda, un bus de ramassage scolaire de la daïra de Maâtkas, à 22 km au sud de Tizi Ouzou, a fait également un accident. huit élèves ont été blessés à l'issue du dérapage de ce bus. Mais la RN 12 reste la plus meurtrière dans la wilaya de Tizi Ouzou. Les deux points noirs où les accidents de la circulation engendrent le plus de morts sont Drâa Ben Khedda à l'ouest de la ville de Tizi Ouzou et Chaoufa à l'est du chef-lieu de wilaya, sur la route qui mène vers Azazga.