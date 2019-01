ALGER Il fonce en voiture sur les membres de sa belle-famille

Par Hasna YACOUB -

Warda avait beaucoup de problèmes avec Adel, son mari. Ce dernier était violent et la tabassait souvent, en présence des enfants.

Ce qui l'a amenée à déposer plainte contre le comportement agressif de Adel. Mais cela n'a pas dissuadé le mari qui, le jour du drame fatidique, a, non seulement donné une raclée à sa femme mais l'a jetée, les enfants et elle à l'extérieur du domicile conjugal. Il a même ramassé les vêtements de sa femme pour les balancer sur le trottoir.

Dans la rue, Warda n'a eu d'autre choix que de faire appel à sa famille. Ses frères et une de ses soeurs vont très vite arriver pour la raccompagner, ses enfants et elle au domicile familial. Au moment où l'épouse allait prendre place dans l'un des véhicules de sa famille, elle entendit le cri strident de son frère. En se retournant, elle va voir Adel au volant de son véhicule fonçant à grande vitesse sur les membres de sa famille. Il heurtera, sans état d'âme, ses deux beaux-frères, Yassine et Mohamed, et sa belle-soeur Safia. Les victimes, transférées à l'hôpital, ont été grièvement atteintes au niveau de la tête, du bassin, des bras et genoux. Mais cela n'a pas pour autant calmé le mari qui va descendre de son véhicule pour foncer à nouveau sur sa femme pour la rouer de coups de poing, coups de pied...Elle sera également transférée d'urgence à l'hôpital. Arrêté, le mari coléreux à été écroué et attend son procès.