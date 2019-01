"Personne n'a le droit de parler au nom de l'Armée"

Par Ikram GHIOUA -

L'ANP n'a pas de «leçons à recevoir d'individus qui n'existent que par les cercles qui les commanditent».

Lors de sa troisième journée de visite d'inspection et de travail à la 2e Région militaire, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah ne manquera pas de consacrer son intervention à certaines personnes qu'il a jugées sournoises aux ambitions démesurées. Usant d'un vocabulaire explosif, le vice-ministre de la Défense nationale a tenu à remettre les pendules à l'heure et rappeler à l'ordre ceux-là même, se gardant le droit juridique qui peut être appliqué à l'encontre de ces individus, les mesures légales appropriées.

Il souligne au début de son intervention: «Je tiens, à rappeler, voire attirer l'attention sur cette importante question où certains individus et parties mus par des ambitions démesurées et animés par des intentions sournoises ont pris l'habitude, à l'approche de l'échéance électorale présidentielle, de tenter de préjuger, sans véracité, des prises de positions de l'institution militaire vis-à-vis de l'élection présidentielle, et s'arrogent, même, le droit de parler en son nom par tous les moyens, notamment les médias». Nul ne doute que le général de corps d'armée faisait allusion à certains généraux à la retraite qui n'ont pas respecté l'obligation de réserve.Une régle que ce partagent les armées du monde entier.

Pour le vice-ministre, «tel est ce genre d'individus qui font prévaloir leurs intérêts personnels étriqués et leurs ambitions démesurées qui ne sont, absolument, pas en rapport avec leurs véritables capacités sur plus d'un plan. Ces individus optent, désormais et sans scrupule, pour cette démarche en paroles et en actes, en faisant fi de toutes les traditions et les bonnes valeurs dont est imprégné l'Algérien correct et qui sont adoptées par le peuple algérien pour devenir parmi ses spécificités qui le singularisent d'autrui». Une mise en garde de taille, pouvons-nous dire, puisque le général de corps d'armée a réduit ces intervenants «démesurés» à de simples individus qui courent derrière leurs intérêts. Dans cette longue intervention, le vice-ministre de la Défense nationale s'est voulu précis et rigoureux: «Perdant le sens de la mesure, ces individus s'accordent une vocation et une dimension qui ne sont pas les leurs, et se lancent, sans aucun scrupule, dans des affabulations débridées, découlant d'un narcissisme maladif, qui les pousse jusqu'à prétendre bien connaître le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire, pour prévoir sa position vis-à-vis de l'élection présidentielle. Une grave dérive qui dénote d'un seuil inquiétant d'inconscience que seule l'ambition aveugle peut provoquer».

Il a averti dans ce contexte: «De surcroît, ces individus se sont permis de s'autoproclamer porte-paroles de l'institution militaire et d'être asservis à des parties qui n'accordent aucune considération aux intérêts suprêmes de l'Armée nationale populaire, sachant que porter atteinte à l'Armée de n'importe quelle façon possible, constitue, assurément, un tort contre l'Algérie et son peuple.»

Il conclut enfin par une mise en garde claire «nous soulignons que la réglementation juridique sert toujours de contrôleur et de gardien contre tout agissement ou dépassement, et elle protégera les intérêts de l'Armée nationale populaire et de l'Algérie. Aussi, cette réglementation juridique doit rester en vigueur et à travers laquelle notre institution se réserve le droit de faire appliquer à l'encontre de ces individus, les mesures légales appropriées».