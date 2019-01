NOUVEL AN AMAZIGH Ath Laksar marque l'évènement

Par Abdenour MERZOUK -

Depuis des décennies, les comités des divers villages s'attellent à faire des quêtes pour acquérir des bovins afin de les sacrifier.

Même si la célébration de Yennayer concerne toute la wilaya, la région d'Ath Laksar, une localité perchée sur les hauteurs au sud-est de Bechloul donne à cette occasion une importance inégalée en retenant un programme faste. Les diverses et multiples associations ont mis leurs différences et leurs spécificités de côté pour s'unir dans une fête aux multiples facettes. Les festivités concernent l'art culinaire, la couture avec la fameuse robe mise en valeur mondialement par l'artiste Massa Bouchafa, la poterie, les bijoux kabyles... loin des célébrations folkloriques, Ath Laksar veut donner à cette date du Nouvel An berbère toute sa dimension sociale, ancestrale et culturelle. En plus de l'exposition retenue au niveau du centre culturel et des établissements scolaires de la région, les concepteurs prévoient sur plusieurs jours des conférences, des débats sur l'évènement et la longue lutte menée par la région à travers les siècles contre toutes les formes d'occupations qui se sont succédé. Pour rappel, la région a été au-devant de la scène dans la guerre de libération, mais aussi dans la sauvegarde de la République lors de la décennie noire où ses fils et filles ont lutté contre l'intégrisme et le reniement de l'identité nationale. Parce que Yennayer est le cordon ombilical qui rattache l'Algérie numide à l'Algérie indépendante, les Ath Laksar tiennent à donner à ce jour toute sa dimension sociale en organisant des rites de nos ancêtres. De Zeriba, Ouled Rached, à Halouane, les organisateurs prévoient des stands dédiés à l'art culinaire avec des plats et des mets traditionnels, des expositions de robes kabyles, de bijoux traditionnels, des plantes médicinales et de livres traitant de la culture et traditions amazighes. En marge de ces commémorations collectives, les familles aussi tiennent à renouer avec les origines à travers des rites et us présents depuis des millénaires. Pour la circonstance, et depuis des décennies, les comités des divers villages s'attellent à faire des quêtes pour acquérir des bovins qui seront sacrifiés la veille et répartis équitablement entre les habitants. Cette action désignée par «Thimachrat» n'est pas un rituel spécifique au Nouvel An, mais reste une manière d'affermir les liens entre les villageois et consolider les relations que le modernisme tend à effacer. «Thimachrat» consiste à égorger des veaux et à distribuer équitablement la viande pour la totalité des habitants de la localité. Les nantis mettent la main à la poche dans un élan de solidarité qui met un peu de baume aux coeurs. C'est là une manière heureuse d'accueillir la nouvelle année. Contre l'oubli et pour perpétuer ces belles habitudes, on associe les enfants à la fête pour leur inculquer ces valeurs d'entraide, de solidarité et d'union dans le besoin. Chaque région a ses rites et ses habitudes liées à des croyances et mythes fondateurs de Yennayer. Yennayer, se veut surtout un moment festif et de convivialité familiale, il est aussi une occasion pour les personnes de se réconcilier entre elles. Fidèle à sa nature, Ath Laksar en célébrant avec faste le Nouvel An berbère scelle son identité de terre amazighe pour l'éternité.