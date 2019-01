REPORTAGE: ETAT DÉSASTREUX DES CIMETIÈRES, PROFANATION ET DESTRUCTION Les morts se retournent dans leurs tombes

Par Hasna YACOUB -

Le phénomène de la profanation des tombes qui est devenu récurrent, refait surface ces derniers temps avec force. Mais les responsables de l'établissement chargé de gérer les cimetières ne voient pas de cet oeil le phénomène que certains essayent de lui donner, une dimension qui dépasse sa vraie nature et origine.

Le commun des mortels est aussi une culture qui s'entretient et une tradition qui se consacre à travers un rituel propre et spécifique à une société donnée. Les cimetières et par extrapolation, les tombes, sont aussi un monde et un espace où certaines moeurs et rituels doivent être respectés. Est-ce le cas dans nos cimetières? Qu'en est-il de leur gestion? Dans quel état se trouvent les cimetières, surtout avec certaines pratiques de profanation et de casse que subissent ces espaces réservés aux morts?

Toutes ces questions reflètent une espèce de réalité où il en résulte une situation qui frise l'invraisemblable dans les cimetières de la République. Il ne faut pas être un «clerc» pour cerner et décrire l'état de nos tombes et leur gestion catastrophique, pour ne pas dire criminelle dans certains cas.

Il faut dire que la gestion des cimetières n'est pas une mince affaire ni une sinécure. Cette activité voire cette profession, qui remonte à l'Antiquité, n'a pas été prise sérieusement en charge par les pouvoirs publics, si ce n'est ces dernières années dans le but de rendre à ce métier ses lettres de noblesse. Est-ce le manque de culture par rapport aux morts qui fait défaut? Ou plutôt l'absence d'une stratégie ficelée en la matière ou le «mépris» envers ce métier noble?

Une chose est sûre, la gestion des cimetières se heurte à des difficultés innombrables, les moyens font grand défaut, l'accompagnement au niveau des collectivités locales est inexistant. Ce qui renseigne sur l'état de délabrement de nos cimetières et aussi des pratiques de saccage et autres profanations et casses de tombes à répétition. C'est à partir de la compréhension de la démarche de la gestion des cimetières dans le pays que nous allons appréhender les conséquences d'une situation qui provoque l'ire et la désolation chez beaucoup de nos compatriotes qui ne cessent d'exprimer leur désarroi en fulminant contre l'état des cimetières et des tombes. Pour rappel, la gestion des cimetières en tant qu'entité et structure équipée et consolidée par des moyens matériels et techniques n'existe que dans la capitale, les autres régions sont dépourvues de cet instrument idoine pour prendre en charge les espaces où reposent nos morts.

Cette réalité et ce constat ont été vérifiés auprès des services de l'établissement de gestion des pompes funèbres et des cimetières (Egpfc), un établissement de la wilaya d'Alger, chargé de gérer uniquement les cimetières situés dans les frontières de la capitale. Le coordinateur de cet établissement, Mustapha Hassenaoui, a essayé de clarifier certains aspects qui ont trait à la gestion et aussi l'état des cimetières de la capitale. Dans ce sens, le coordinateur a souligné: il «est vrai que les cimetières de la capitale sont gérés par notre Epic, à savoir l'établissement de gestion de pompes funèbres et de cimetières. Il faut dire aussi que cette gestion est nouvelle de par les problèmes qui caractérisaient les cimetières communaux. Nous avons hérité d'une situation lourde, après avoir indexé tous les cimetières qui dépendaient de 67 communes de la wilaya d'Alger», a expliqué le coordinateur Mustapha Hassenaoui. Cette situation, selon le coordinateur, «était ponctuée et marquée par l'absence des archives liées aux morts. Les cimetières communaux étaient dépourvus d'archives en rapport avec la traçabilité de ce processus qui remonte à plusieurs décades», a asséné Mustapha Hassenaoui.

Le coordinateur a essayé tant bien que mal de faire le diagnostic de la situation dans les cimetières nouvellement ralliés dans le giron de l'établissement (Egpfc), une sorte de période de transition qui a été enclenchée en «2015 pour restituer l'ensemble des cimetières communaux afin de les entretenir et les garder dans le cadre des missions dévolues à notre epic», a précisé Mustapha Hassenaoui.

La phase de la numérisation était celle qu'il fallait entamer pour qu'après, le processus de la délimitation et de l'entretien et le gardiennage soient mis en branle. L'archivage se faisait à «la traditionnelle, ce qui a causé un retard lié à la régularisation d'une situation qui n'a pas été assainie pendant de longues années au niveau des tutelles de l'époque, à savoir les Assemblées populaires communales (APC)», a rétorqué le coordinateur de l'Egpfc.

Cette transition n'a pas été bien assurée par les pouvoirs publics, c'est ce qui laisse dire que beaucoup de cimetières sont livrée aux aléas de la nature et aux actes de vandalisme de certains dépravés allant jusqu'à profaner et casser des tombes en offrant une scène macabre, voire désolante d'un cimetière carrément réduit à une somme d'agrégats et de spectacles ahurissants. Donc, l'état piteux dans lequel se trouvent beaucoup de cimetières est dû surtout à cette vacance de l'encadrement et de la gestion harmonieuse de ces espaces dédiés aux morts. L'établissement Egpfc, qui est délimité dans son intervention, n'est pas en mesure de répondre à la charge des cimetières existants dans les 67 communes de la wilaya d'Alger. C'est ce qui a poussé le coordinateur Mustapha Hassenaoui à indiquer qu'«il est à rappeler que l'ensemble des cimetières qui existent dans la wilaya d'Alger ne sont pas totalement gardés et surveillés. Il y a un sérieux problème de l'effectif qui se répercute sur nos agents qui sont dépassés par la situation», a souligné Mustapha Hassenaoui. Selon ce responsable au niveau de l'établissement Egpfc, les cimetières sont «encadrés par sept agents pour chaque cimetière, à voir l'espace réservé aux tombes, celui-ci est très vaste, de plusieurs hectares, ce qui fait que le nombre des agents est insuffisant pour tout contrôler et encadrer», a noté Mustapha Hassenaoui.

L'état des lieux dressé par le coordinateur de l'établissement Egpfc dénote du manque de moyens et d'instruments susceptibles d'endiguer la situation dans laquelle s'empêtre un nombre appréciable de cimetières de la capitale. Ce climat a favorisé la propagation de certaines pratiques qui portent atteinte à la symbolique de l'endroit.

La profanation et la casse qui se développent dans certains cimetières se font inviter fréquemment dans ceux de la capitale. Nous faisons allusion à ces cimetières parce que dans une large mesure, ces derniers bénéficient de quelques moyens même s'ils sont rudimentaires pour le contrôle et la surveillance, parce que dans d'autres régions de la République, les cimetières ne disposent pas de structures étatiques censées prendre en charge la gestion de ces espaces réservés aux morts. Donc, la profanation et la casse se font en plein jour et au vu et au su de tout le monde.

La question de la profanation des tombes qui est devenue récurrente, refait surface ces derniers temps avec force, mais les responsables de l'établissement chargé de gérer les cimetières, ne voient pas de cet oeil le phénomène auquel certains essayent de donner une dimension qui dépasse sa vraie nature et origine. Dans ce registre, le coordinateur Mustapha Hassenaoui a indiqué que l'«on entend tout le temps ces propos qui font allusion à des cimetières qui sont attaqués par des inconnus et des tombes qui sont profanées par certains individus aux motivations occultes. Cela n'empêche pas qu'il y ait des profanations, mais qui sont rarissimes. Par contre, la casse est nombreuse, les raisons sont multiples», a affirmé notre interlocuteur, Mustapha Hassenaoui. Les profanations de tombes ne sont pas aussi massives, mais elles existent, même si on veut les confondre avec la casse comme les responsables de l'établissement Egpfc en formulant ce phénomène dans le but de ne pas lui donner plus d'ampleur. Notre visite au cimetière d'El-Kettar et celui de Sidi-Yahia nous a permis de voir de près la situation qui guette nos cimetières et l'état dans lequel se trouvent les tombes. La situation fait ressortir, comme nous l'a décrit, un visiteur venu se recueillir devant la tombe de son père, le fait qu'«on a l'impression que même dans ce monde de cimetières, il y a des morts du premier collège et ceux du deuxième collège, comme c'est le cas pour le cimetière d'El-Alia et celui où se trouve enterré mon défunt père», une litote saillante qui exprime un chagrin doublé d'une désolation quant au traitement réservé aux morts en fonction des cimetières où ils se trouvent. C'est vrai pour le cimetière El-Alia qui a une dimension nationale, mais les autres doivent tout de même être traités de la manière qui traduit le respect des morts en nettoyant les espaces et non pas laisser les herbes pousser jusqu'à à ce qu'elles se transforment en une véritable jungle. Ce qui est appelé «casse», alors que les visiteurs persistent et signent qu'il s'agit de profanation, est tout à fait visible et manifeste. Sidi-Yahia est le cimetière type qui en dit long de l'état de détérioration de ces demeures du repos pour les morts, les détritus et les résidus de marbre subtilisé et volé sont apparents dans tous les coins du cimetière. Mais ce qui attire le plus, dans la désolation et l'ire des visiteurs, ce sont bien la saleté et les immondices qui sont omniprésents dans cet endroit censé être un lieu de repos éternel. Quant aux cimetières des régions du pays, la situation n'a pas à être montrée du doigt, les choses ne font que s'aggraver dans la mesure où ils sont livrés à eux-mêmes et par chance, et dans certains cas, on pourrait trouver des âmes charitables qui entretiennent et financent la campagne de nettoyage et d'embellissement des cimetières. Mais dans l'ensemble, la situation ressemble à une catastrophe à ciel ouvert.