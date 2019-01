ACCÈS AU LOGEMENT LPP De nouvelles modalités introduites

Par Madjid BERKANE -

L'accès à cette formule a été étendu à d'autres catégories sociales

La revue à la hausse du salaire maximal va permettre à de nombreuses catégories de postuler au logement LPP.

Les conditions d'accès au logement public promotionnel (LPP)viennent d'être allégées. L'accès a cette formule a été étendu à d'autre catégories sociales. Le salaire maximal requis pour postuler à cette formule n'est plus limité à 12 fois supérieur ou égal au Salaire national minimum garanti (Snmg), mais à trente fois supérieur ou égal à ce dernier. C'est ce qui ressort en tout cas du décret exécutif publié hier au Journal officiel. Cette modalité- tant attendue- va permettre à de nombreuses personnes de postuler à cette formule destinée jusqu'ici essentiellement aux couches moyennes. Pour rappel, les salariés touchant un salaire supérieur à 12 fois le Snmg sont exclus jusque-là de toutes les formules de logements prévus par l'Etat. Cette nouvelle modalité que le gouvernement n'a pas expliquée dans le présent décret est du point de vue économique, soulignent les observateurs, tout à fait logique. Le pouvoir d'achat des Algériens a subi un sacré coup ces dernières années. Par ailleurs, le décret publié au Journal officiel fait part de deux nouvelles modalités. Il s'agit d'abord de l'exclusion «des postulants nationaux résidant à l'étranger, inscrits régulièrement auprès des représentations diplomatiques et consulaires et dont les revenus dépassent l'équivalent de trente fois le Snmg». Sans donner d'explications, le décret en question laisse deviner que ces personnes-là peuvent se permettre l'acquisition des logements en Algérie. Il faut dire à ce propos que les personnes pouvant faire partie de cette catégorie doivent être minoritaires. Les salaires en France, à titre d'exemple, ne sont pas aussi importants. L'autre modalité prévue par ce décret est la possibilité de permettre désormais aux Algériens résidant à l'étranger ayant un revenu supérieur à six fois le Snmg de postuler à cette formule. Cette modalité est louable à plus d'un titre. Elle va permettre en effet à une large catégorie de la communauté algérienne établie à l'étranger de bénéficier d'un logement selon la formule LPP. Au sujet de cette modalité, il y a lieu de noter que le Trésor public va s'offrir une manne importante en devise. La demande sur le LPP est très forte de la part des Algériens établis à l'étranger. Selon le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, le nombre de postulants a dépassé les 20.000. «Les postulants sont issus de 93 pays.», a fait savoir récemment Temmar dans une déclaration à l'APS. A noter que l'accès au logement LPP a été décidé suite à une décision du président de la République. Cette décision a été prise au début de l'année 2018. Pour expliquer les conditions d'accès à cette formule, le gouvernement a dépêché Abdelwahid Temmar dans de nombreuses capitales dans le monde. Les conditions d'accès à cette formule sont,entre autres, la non-disposition pour le postulant et sa conjointe sur le territoire national d' un bien à usage d'habitation, à l'exception d'un logement de type F1 ou un lot de terrain à bâtir. Le postulant et sa conjointe ne doivent pas aussi avoir bénéficié d'une aide financière de la part de l'Etat pour construire un logement. Le dossier de demande d'acquisition d'un logement promotionnel public devra être transmis par le postulant à l'Entreprise nationale de promotion immobilière (Enpi). Le postulant devra constituer un dossier comprenant une demande d'achat du logement, une copie de la pièce d'identité nationale, un certificat de résidence à l'étranger et une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur et légalisée au niveau du consulat du pays de résidence, attestant qu'il n'a pas bénéficié, ni lui ni son conjoint, d'un logement public, d'un lot de terrain ou d'une aide financière de l'État pour l'acquisition d'un logement ou dans le cadre de l'autoconstruction d'un logement.