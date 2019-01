BÉJAÏA La fête ne sera que plus belle

Par Arezki SLIMANI -

La ville de Béjaïa et ses quatre coins seront au rendez-vous, ce soir, pour célébrer, et pour la deuxième année consécutive, de manière officielle, le jour de l'An berbère. Partout, on s'y prépare sérieusement et avec faste.

Samedi débutera l'année 2969. Cette année, la fête sera encore une fois nationale. La journée est chômée et payée. A Béjaïa, elle sera célébrée avec faste. De toutes parts, les associations sociales et culturelles, les comités de village, ont entamé, depuis une semaine, leurs festivités qui dureront jusqu'après le 12 janvier. Les activités inscrites attirent des visiteurs. Animations culturelles, expositions de tableaux et autres projections de films, en rapport avec l'histoire et la culture amazighes, sont suivies par une large public, comme le témoignent ces festivités programmées par le comité culturel de la ville depuis samedi dernier.

On assiste depuis ce jour, à la première édition du marché de Yennayer. La place Ifri, au coeur de la ville de Béjaïa reprend vie. L'année prochaine, les services de la commune espèrent célébrer le Nouvel An amazigh 2969 sur un grand boulevard de la ville, pour pouvoir accueillir un plus grand nombre d'artisans et de marchands, le premier constat est fait. À travers les stands d'exposition, les visiteurs ont été agréablement surpris d'être accueillis avec des fleurs en guise de souhait de bienvenue et pour le plaisir des yeux. Divers objets et outils agricoles anciens ont été exposés. Par ci, on trouve des beignets, du miel, des huiles essentielles de diverses essences, par là, des figues sèches sont à la portée des visiteurs pour une dégustation, ô combien savoureuse! Des livres qui traitent de la Kabylie sont proposés, tout comme la poterie, la vannerie et des bijoux traditionnels. Une bonne opportunité pour faire des achats en souvenir du jour de l'An amazigh 2969. Partout ailleurs, la fête se prépare dans une ambiance faite de gestes, libres, depuis que Yennayer est devenu une fête nationale. De toutes parts, les associations sociales et culturelles, les comités de village, ont entamé, depuis une semaine, leurs festivités qui dureront jusqu'au lendemain du 12 janvier.

A Seddouk, par exemple, l'association socioculturelle «Thadukli», du village Ighil H'mama a concocté un riche programme de trois jours, dont une caravane culturelle amazighe dans les rues de la ville, avec la participation de troupes musicales qui viendront des wilayas de Batna, Tamanrasset et Ghardaïa, ainsi qu'une course cycliste et la réalisation et l'inauguration d'une fresque murale sous forme d'un calendrier amazigh au niveau du 2e rond-point du village Ighil H'mama.

Ceci à côté de l'exposition, une pièce théâtrale, jeux traditionnels et soirée radiophonique pour célébrer ce rendez-vous culturel, historique qui sera clôturé par un couscous géant, servi à tous les convives. Côté officiel, on note la préparation du tournoi international de Futsal, pour la célébration de Yennayer. Les dirigeants du Club organisateur ont tenu une réunion avec le DJS de Béjaïa Boutmine Abdelkrim et le chef du service «Sport» de la DJS de Béjaïa. Partout Yennayer sera à l'honneur. Une sorte de fierté anime les habitants de la Basse Kabylie.

Le traditionnel repas de famille sera présent dans chaque foyer pour renforcer la fraternité. Bonne année à tous. Assegawas Amagaz!