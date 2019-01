ELLES SÉVISSAIENT À ORAN ET TLEMCEN Des femmes pas comme les autres!

Par Wahib AïT OUAKLI -

Un tel mode opératoire, adopté par des malfrats, est en vogue ces dernières années.

Elle proposait son charme pour séduire sa victime avant de la guider vers le lieu fatal. Il s'agit d'une étudiante, en compagnie de ses trois acolytes, qui a été condamnée, par la cour d'appel d'Oran, à une peine de 5 années de prison ferme.

Le verdict est tombé en fin de journée d'avant-hier. Les mis en cause utilisaient l'étudiante pour attirer ses proies dans des lieux isolés, avant qu'ils ne leur tombent dessus, les violentant à coups de couteau et les laissant à leur tristre sort. L'affaire de l'étudiante et ses complices a commencé en fin d'année 2016. Celle-ci, ayant réussi à séduire un quinquagénaire, n'a pas hésité à monter à bord de sa voiture avant de l'emmener, droit, sur les rochers de la plage de Bouiseville, dans la localité de Aïn El Türck.

À mi-chemin, elle informe ses acolytes de son coup à l'aide d'un SMS. Une fois arrivés à destination, les trois individus se présentent sur les lieux, roulent la victime dans la boue, avant de lui asséner plusieurs coups de couteau, tout en la délestant de son véhicule.

Ayant réuni ses forces, la victime s'est, aussitôt, présentée aux services sécuritaires pour y déposer plainte. Les investigations déclenchées ont abouti à l'arrestation des mis en cause. Passés aux aveux, les accusés ont reconnu les faits tout en avouant avoir vendu la voiture à un montant considérable qu'ils se sont partagés par la suite. Les mis en cause ne pouvaient aucunement nier les faits, qui leur ont été reprochés, étant donné qu'ils ont été accablés par des preuves scientifiques, dont entre autres des SMS et les appels téléphoniques qu'ils échangeaient en opérant leurs coups.

D'ailleurs, ils ont tous tenu le même discours une fois présentés à la barre. Un tel mode opératoire, adopté par des malfrats, est en vogue ces dernières années. À Tlemcen, une bande organisée, composée de 13 éléments, dont trois jeunes filles, spécialisée dans le vol par effraction, a été démantelée récemment, par les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya. Les filles s'occupaient du transfert et de la vente des bijoux à des bijoutiers d'Oran, Oued Tlélat, Bir El Djir et Es-Senia. Suite à plusieurs plaintes déposées par des citoyens pour vol, le parquet de Tlemcen a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ces affaires, dont sont victimes plusieurs personnes.

Les cambrioleurs, qui agissaient en bande organisée, sévissaient à Tlemcen, Oudjlida, Koudia et Chetouane, et les bijouteries étaient leurs cibles privilégiées. Les voleurs parvenaient à déjouer le système de vidéosurveillance et ne laissaient pas d'empreintes sur les lieux du délit. Leur dernier forfait a été une quincaillerie qui a fait l'objet d'un vol de plus de 400 millions de centimes de marchandises. Les soupçons des enquêteurs qui exerçaient une surveillance accrue, depuis plusieurs semaines sur les lieux susceptibles d'être la cible des voleurs, ont porté sur une jeune fille.

La perquisition de l'appartement où habitait la suspecte a permis aux policiers de trouver 4 grammes de drogue et des boissons alcoolisées. L'arrestation de ce premier suspect a permis la neutralisation de toute la bande. Une partie du butin a été récupérée par les enquêteurs: il s'agit de 15 montres en or et 10 millions de centimes. Les policiers ont saisi aussi trois véhicules dont une Golf série 7, une Renault Clio et une Alto. Les mis en cause ont été présentés par devant le procureur de la République près le tribunal de Tlemcen, pour association de malfaiteurs et vols.