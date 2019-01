GAID SALAH AU DERNIER JOUR DE SA VISITE À LA 2E RÉGION MILITAIRE "La stabilité de l'Algérie dérange certains"

Par Ikram GHIOUA -

Le vice-ministre de la Défense nationale lors de sa visite à la 2e région militaire

«Je tiens à soulever une question qui mérite réflexion et méditation, à savoir pourquoi certains individus ne sont pas satisfaits, voire sont dérangés par la stabilité de l'Algérie?»

Cette déclaration qui en dit long, a été prononcée par le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire lors de son dernier jour de visite à la Région militaire. Il ne décolère pas. Après avoir fait essuyer une douche froide à ces «individus», qu'il a qualifiés d'égoïstes, narcissiques aux visées sournoises, le général de corps d'armée et lors de sa rencontre avec les cadres et les personnels de la Région, poursuit ses mises en garde, pour rappeler que cette stabilité du pays a été «concrétisée grâce à la Charte de la Paix et de la Réconciliation nationale prônée par le président de la République approuvée par l'ensemble du peuple algérien et aux sacrifices colossaux consentis par notre peuple dans toutes ses catégories à travers l'ensemble du pays, à leur avant-garde l'Armée nationale populaire». Le vice-ministre atteste que «le retour de la sécurité et de la quiétude dans notre pays, a constitué l'impératif le plus pressant pour tout effort de développement qui augure de bons résultats sur plus d'un plan», estimant que «l'Algérie stable et sereine a su réussir son parcours vers davantage de réalisations de développement dans divers domaines, y compris celui du tourisme qui a connu un nouvel essor, où notre Grand Sud s'accoutume d'accueillir, ces dernières années, des milliers de touristes. Cela dénote clairement de cette bénédiction de quiétude qui règne sur notre pays». Dans son intervention, le général de corps d'armée ne manquera pas de rendre hommage au peuple en soulignant que «le peuple algérien est la profondeur stratégique de l'Armée nationale populaire, il a toujours été et ne cesse d'être un peuple de nobles origines, un peuple digne, vertueux et authentique». Il a ajouté que «l'Algérie qui a donné au monde ce peuple fier de sa prestigieuse histoire nationale, est la même qui a donné au monde ce peuple attaché à l'esprit des lois qui le régissent, à savoir sa loi principale qu'est la Constitution». Le vice-ministre vantera ainsi les mérites de l'Armée qui a su maintenir le pays debout par ses sacrifices et ses engagements. Il dira à ce sujet: «L'Armée nationale populaire avec toute son authenticité, sa renommée, toute sa profondeur populaire et avec ce qu'elle recèle comme valeurs nationales immuables». De même que pour le vice-ministre de la Défense, cette même armée constitue un environnement sain et adéquat qui sert de véritable pépinière pour ces cadettes et cadets, et d'un creuset de patriotisme qui forge les talents de cette jeunesse prometteuse afin qu'elle soit forte intellectuellement, spirituellement, scientifiquement et moralement «pour devenir une véritable fierté servant de réservoir pour nos Forces armées en s'invertissant parfaitement et dignement dans les efforts professionnels et de développement fournis». Il promet en poursuivant «le cadet d'hier devient une ressource humaine qualifiée et compétente au sein de l'Armée, déterminée à réaliser le succès escompté», Le vice-ministre de la Défense a conclu sa visite par une inspection des unités de base navale stratégique, quelques infrastructures en construction.