MAUVAIS TEMPS À BOUIRA La neige fete yennayer

Par Abdenour MERZOUK -

La prudence est vivement recommandée

La prudence est vivement recommandée sur le tronçon Raouraoua-Sour el Ghozlane sur la RN8. Il en est de même pour la RN12 qui relie Dechmia et Djouab dans la wilaya de Médéa.

Dans une ambiance festive et en marge des célébrations de Yennayer, Bouira et ses alentours ont connu l'arrivée des premières neiges après les chutes sur les hauteurs du Djurdjura, hier toute la vallée qui s'étend de Haizer jusqu'aux hauteurs de Souk Khemiss en passant par la région de Dirah au sud, Ath Laksar à l'est, un épais manteau blanc recouvrait la wilaya de Bouira. Le mauvais temps est arrivé. Depuis la nuit du jeudi, la wilaya de Bouira et plus précisément ces régions Nord, l'extrême Sud et la partie Ouest sont couverts d'un épais manteau de neige. L'épaisse couche de neige qui s'abat sur la wilaya de Bouira a sensiblement perturbé la circulation d'est en ouest et du nord au sud. Selon la DTP, plusieurs routes ont été obstruées par la poudreuse qui atteint par endroit plus de 50 cm. C'est le cas pour la RN 26 qu niveau de Dechmia, daïra de Sour el Ghozlane. Dans la même daïra, la RN 8 était impraticable hier matin au niveau de Dirah. Plus au nord et sur le versant du Djurdjura où la neige a atteint plus d'un mètre à Tirourda, la RN 30 vers Tizi Ouzou était fermée aux usagers. C'est aussi le cas de la RN 30 entre Haizer et Tikjda. Le CW qui mène à Bohghni, wilaya de Tizi Ouzou, a été bloqué au niveau de Tizi Oudjaboub sur la frontière entre les deux wilayas de Bouira et la wilaya 15.

L'accès vers Maâla, Bouderbala par la RN 1 était difficile et impossible par endroit. L'autoroute Est-Ouest était aussi fermée partiellement au niveau de la pente de Djebahia. Le passage des poids lourds a été carrément interdit. Les services de la DTP ont engagé des opérations d'ouverture en faisant appel à des engins réquisitionnés pour la circonstance. Comme à son accoutumée, l'ANP est sur le terrain pour porter assistance aux citoyens isolés dans les régions de Dirah, Bordj Okhriss, Aghbalou, Zbarbar... les services de la Sûreté nationale et du corps de la Gendarmerie nationale ont dépêché des brigades et dressé des barrages pour inviter les usagers à plus de prudence surtout que le mauvais temps risque de continuer jusqu'à aujourd'hui samedi. Ce changement à la baisse des températures est à l'origine des perturbations de la circulation et quelquefois de la coupure de plusieurs axes nationaux routiers les RN 15, RN 30, RN 33 qui relient la wilaya de Bouira à Tizi Ouzou par le Djurdjura sont interdites à la circulation sur les hauteurs de Tirourda, Assewel et Tizi Oujaboub plus au sud et dans la région de Dirah, la route reliant la localité de Bordj Okhriss à Magra dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj est fermée pour cause de neige.

La prudence est vivement recommandée sur le tronçon Raouraoua-Sour el Ghozlane sur la RN8. Il en est de même pour la RN12 qui relie Dechmia et Djouab dans la wilaya de Médéa que les usagers ne peuvent emprunter à cause d'une épaisse couche de poudreuse. La RN1 entre Lakhdaria et Tablat par Maâla, Bouderbala... est difficile à emprunter en raison de la neige. Sur l'axe autoroutier, c'est à hauteur de Djebahia que la circulation était la plus perturbée. Là aussi la prudence est de mise hier matin avant que les engins de l'entreprise en charge de la remise à niveau n'interviennent pour dégager la couche de neige. La région la plus touchée hier était celle de la commune d'Ait Laaziz, les hauteurs de la commune de Taghzout et le nord de Haizer. Couverte par un épais manteau neigeux la région était difficile d'accès. Les communes et la wilaya ont déployé de gros moyens pour dégager les passages. La situation est devenue normale aux alentours de la mi-journée, mais l'arrivée d'une autre perturbation risque d'en remettre une couche. La Protection civile qui a ouvert une cellule de suivi au niveau de Bouira a mis la totalité de ses unités en alerte du premier degré.

Les services de la DTP et de la direction régionale du parc de ce département, matériel stationné à Bouira, ont réquisitionné l'ensemble de leurs moyens pour ouvrir les passages. L'arrivée dans la soirée d'une nouvelle dépression atténue le travail des ex-ponts et chaussées. La neige et les pluies sont aussi à l'origine de plusieurs interventions de la Protection civile qui vient au secours des personnes âgées et autres SDF. Avec les services de la police, les hommes du feu ont mené une opération de récupération des personnes vulnérables et sans moyens qui ont été conduites dans des structures publiques comme le centre d'accueil des personnes âgées. Une permanence a été ouverte au niveau de la gare routière Aiggoun Antar pour prendre en charge les passagers. Pour pallier toutes surprises, la commission de wilaya présidée par le wali en personne a été réactivée et son poste de commandement fixé au niveau de la direction de wilaya. Elle regroupe l'ensemble des directeurs de wilaya et suit en temps réel la situation. Cette commission faut-il le rappeler a été d'une grande utilité à l'occasion des intempéries de 2012 où Bouira avait été totalement coupée du reste du monde pendant une quinzaine de jours. Ces moyens considérables n'ont toutefois pas dissipé les craintes parmi les populations isolées. Même si Bouira reste une wilaya considérablement dotée en gaz naturel puisqu'elle totalise un taux de pénétration de plus de 84%, plusieurs localités continuent à recourir à la bouteille butane et parfois au bois et au fuel. C'est le cas particulièrement de la région d'Ouled Rachad, commune de la daïra de Bechloul.