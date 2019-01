INTEMPÉRIES, NEIGE ET COUPURE DE GAZ 15 routes coupées par la neige à Tizi Ouzou

Par Aomar MOHELLEBI -

Un froid de canard

Les intempéries enregistrées dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis la soirée de jeudi dernier et plus particulièrement la neige, ont engendré la fermeture à la circulation de pas moins de 15 axes routiers dont des Routes nationales, des chemins de wilaya et des routes communales.

D'autres routes, sans être complètement obstruées, restent néanmoins difficilement praticables, a-t-on appris, hier, vendredi. Et dans la ville de Tizi Ouzou, plusieurs quartiers sont privés de gaz naturel depuis jeudi soir. Au total, 2000 foyers sont dépourvus de gaz depuis plus de 48 heures dans la ville des Genêts. C'est donc le début des désagréments dans la wilaya de Tizi Ouzou, qui surgissent systématiquement et inévitablement dès que le climat commence à se gâter. Il faut dire toutefois que cette fois-ci, c'est la coupure inattendue de l'alimentation en gaz au centre-ville de Tizi Ouzou qui a surpris le plus les citoyens. Car, en général, les chutes de neige provoquent plutôt la coupure du courant électrique. Les services de la wilaya de Tizi Ouzou n'ont pas tardé à donner les explications et les assurances nécessaires aux citoyens. Dans un communiqué rendu public, hier, par le cabinet du wali, il est précisé: «Une panne est survenue ce soir, jeudi 10 janvier 2019, sur la conduite principale de gaz entre la wilaya Boumerdès et Tizi Ouzou, plus précisément à Si Mustapha. Celle-ci a causé la baisse de la pression à travers certains quartiers de la ville de Tizi Ouzou.» La même source a tenu à rassurer les citoyens que toutes les équipes de la SDC Sonelgaz de Tizi Ouzou et GRTG (Transport Gaz) sont mobilisées afin de réparer la panne et rétablir la distribution de ce produit le plus rapidement possible, selon les informations communiquées à cet effet par le directeur de la SDC Sonelgaz-Tizi Ouzou, M.Djouadi. En outre, le wali de Tizi Ouzou, Abdelhakim Chater, suit de près la situation. Le premier magistrat de la wilaya a ainsi instruit tous les services concernés à l'effet de prendre toutes les mesures urgentes afin de rétablir l'alimentation en gaz naturel pour toutes les localités touchées par la panne. Par ailleurs, les citoyens sont invités à prendre toutes les mesures préventives quant à la bonne utilisation de cette commodité afin d'éviter les drames qui ne cessent de se multiplier sur le territoire national en pareille période. Dans le même sillage, il y a lieu de souligner que juste après la survenue des premiers désagréments engendrés par les chutes de neige, une cellule de veille et suivi des intempéries a été mise en place au siège de la wilaya. Cette dernière est opérationnelle au cabinet de la wilaya et sa mission consiste, apprend-on, à assurer de près le suivi de l'opération déneigement et de l'ouverture des routes à travers le territoire de la wilaya. Hier donc, un maximum de moyens ont été engagés sur le terrain. Il s'agit, de moyens humains et matériels visant à assurer l'ouverture des axes routiers bloqués aussi vite que possible. Ainsi, nous avons appris qu'aucune pénurie n'est à signaler concernant les produits alimentaires de première nécessité. Il convient de préciser que, comme d'habitude, les éléments de l'ANP (Armée nationale populaire) sont déployés sur le terrain pour l'opération déneigement et ouverture des routes. Il s'agit notamment des routes reliant Larbaâ Nath Irathen à Aïn El Hammam, la route reliant Yakouren à Tizi Ouzou, La RN 30 au niveau de la commune d'Aït Boumahdi, la RN 33 entre Tikjda et Tizi Ouzou, la RN 16 au niveau du col de Tirourda, etc. Il y a lieu de souligner enfin que les intempéries ont aussi occasionné le décès d'une jeune femme âgée de vingt-deux ans suite à un accident de la circulation. L'accident a eu lieu suite au dérapage de la voiture de la victime à cause de la chaussée glissante. L'accident a eu lieu jeudi dernier à 16 heures sur le chemin de wilaya 147 reliant le village Ibtrounen à Tizi Ouzou. Notons qu'un deuxième passager de sexe masculin âgé de

25 ans a été grièvement blessé et transporté au service des urgences médico-chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire «Nedir Mohamed» de Tizi Ouzou.