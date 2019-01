TLEMCEN Elle débauche une mineure de 14 ans

Par Hasna YACOUB -

Les éléments de la police judiciaire de Tlemcen ont réussi, ce week-end, à élucider l'affaire de la disparition d'une mineure de

14 ans. Cette dernière avait disparu pendant près d'un mois du domicile familial. Le jour de sa disparition, une somme de 200 millions de centimes et les bijoux de la famille avaient également disparu, ce qui a poussé à penser que l'adolescente avait peut-être tenté la traversée de la mort dans une barque de fortune. Mais lors de l'enquête, les investigations de la cellule de lutte contre la cybercriminalité ont permis de découvrir que la jeune fille était toujours en Algérie. Grâce aux nouvelles technologies, les enquêteurs ont réussi à établir la résidence de la personne qui était toujours en contact avec la mineure. Il s'agissait du propriétaire d'un cybercafé qui, une fois arrêté, a donné les noms de ses complices. La première mise en cause est une femme qui avait réussi, via les réseaux sociaux, à convaincre la fillette de fuguer pour venir s'installer chez elle, lui faisant miroiter une vie meilleure, sans chaperon ni interdits. Elle l'incitera à voler l'argent et les bijoux de sa famille qui seront partagés entre la femme et ses sept complices, avant de l'initier à la prostitution. Les huit mis en cause dans cette affaire de détournement de mineure et d'incitation au vol et à la débauche, ont été arrêtés et attendent de comparaître devant la justice pour répondre de leurs actes.