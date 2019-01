ROUTES COUPÉES ET PERSONNES BLOQUÉES PAR DES CHUTES DE NEIGE Le génie militaire s'implique

L'aide précieuse de l'ANP

En plus de l'intervention des services de la Protection civile, on note la haute mobilisation des forces de l'armée qui a usé de moyens draconiens pour désenclaver les axes routiers et, notamment secourir les personnes restées bloquées.

D'importantes quantités de neige se sont abattues sur la ville de Constantine durant la nuit de vendredi à samedi. Les citoyens se sont réveillés sur un très beau paysage où tout était blanc. Ce fut la joie des enfants.

Néanmoins, cet invité hivernal s'impose avec des inconvénients. En effet, plusieurs routes ont été paralysées et des personnes ont été bloquées. En plus de l'intervention des services de la Protection civile, on note la haute mobilisation des forces de l'Armée nationale populaire qui a usé de moyens draconiens pour désenclaver les axes routiers et notamment secourir les personnes restées bloquées.

Avec l'aide précieuse de l'ANP, les éléments de la Protection civile soulignent qu'une intervention a eu lieu au niveau de la Route nationale 3 pour dégager la neige abondante et permettre de ré-ouvrir la route grâce aux moyens mobilisés par l'ANP.

Ces derniers sont intervenus aussi au niveau d'El-Djbahiya et Souk El-Khmis et de Jijel, mais également au niveau de Khnag El-Djemaâ, Bir-Ghezala et El Kebaba, pour l'ouverture des routes et des chemins et ils ont prêté assistance aux citoyens, ce qui a permis une circulation normale aux usagers de la route.

Les unités de l'Armée nationale populaire demeurent prêtes à l'intervention immédiate à chaque fois que de besoin. Pour leur part, les services de la Protection civile se sont dépêchés pour secourir des personnes bloquées au niveau du centre-ville, Serkin et Sisaoui Sliman.

Certains se rendaient vers le Centre hospitalo-universitaire. Idem pour les services de la Protection civile qui ont mobilisé 15 engins, 15 ambulances et 110 de ses éléments ont pu désenclaver les axes du CHU menant vers les service de cardiologie et pneumologie permettant ainsi aux malades et employés de circuler plus facilement. Toujours en ce qui concerne la Protection civile, il a été souligné dans un communiqué transmis à notre rédaction, hier, que la direction des agents mobiles ont été dépêchés sur plusieurs lieux, commune de Zighoud Youcef, l'autoroute Est-Ouest au niveau du tunnel de Djebel El Ouahch menant vers Skikda, la Route nationale 79 menant vers la commune de Aïn Smara, la Route nationale 20 à l'entrée de la commune de Aïn Abid pour cette opération, neuf engins, deux ambulances et 37 agents de la Protection civile ont été mobilisés. Ainsi, pour revenir aux nombreuses interventions de l'ANP, on a noté qu'elle était intervenue dès les premières chutes de neige à travers toutes les wilayas concernées par le bulletin météo qui annonçait les perturbations, à savoir 22 wilayas du nord du pays. Souk-Ahras, Guelma, Constantine, Mila, Sétif, Bordj Bou Arréridj, Batna, Khenchela, Tébessa, Oum El-Bouaghi, Bouira, Béjaïa, Jijel, Tizi Ouzou, Blida, Médéa, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Laghouat et Djelfa, précise l'ONM. Par ailleurs, tous les vols vers les aéroports de Sétif et de Constantine prévus, hier, ont été annulés en raison des chutes de neige.Ces perturbations météorologiques accompagnées par de fortes chutes de neige que connaissent les régions du nord du pays devront durer jusqu'à aujourd'hui.