LAC DES OISEAUX À EL TARF le président de l'APC est mort

Par Wahida BAHRI -

Après une longue lutte avec la maladie, Belkacem Haouli, P/APC de Lac des oiseaux, est décédé hier, a-t-on appris d'un élu de cette même commune. Âgé de 61 ans, le défunt a été inhumé au cimetière de la commune de Lac des oiseaux, dans la daïra de Bouteldja, wilaya d'El Tarf. Ont assisté aux funérailles, outre les autorités locales, civiles et militaires, de la wilaya d'El Tarf, une foule impressionnante, venue accompagner le défunt à sa dernière demeure, mais surtout, lui rendre un vibrant hommage posthume. Selon les informations recueillies sur la personne du défunt, il était le parfait gestionnaire dans celle qui était sa circonscription de compétence. Après une gouvernance de plus d'une année et malgré le manque de moyens, à cause de la crise financière, le défunt, Haouli Belkacem, n'a ménagé aucun effort pour donner l'avantage, au développement de sa commune. Depuis son élection, le défunt maire a oeuvré pour, faire sortir cette collectivité de l'anonymat. Plusieurs projets d'aménagement et de développement sont portés à l'actif de ce responsable. Malheureusement, son état de santé l'a empêché d'achever les chantiers qu'il avait lancés ici et là dans toute la commune. Alité des mois durant, le défunt, après une lutte contre la maladie, est décédé hier, laissant derrière lui une femme et des enfants, mais surtout une population qui le pleure et le regrette amèrement.