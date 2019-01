LA SÉANCE SERA CONSACRÉE AUX QUESTIONS ORALES L'APN reprendra ses travaux ce jeudi

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, jeudi, ses travaux en séance plénière consacrée aux questions orales, adressées à plusieurs membres du gouvernement, a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée. 16 questions sont programmées à cette séance plénière et seront posées à sept ministres, en l'occurrence les ministres des Moudjahidine (2 questions), de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique (2), de la Jeunesse et des Sports (2), de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme (2), de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville (3), du Commerce (2), des Travaux publics et des Transports (3), a précisé le même communiqué.