TIZI OUZOU Il égorge son ami pour 200 euros

Par Hasna YACOUB -

Il le ligote avant de l'égorger, pour lui subtiliser 200 euros. L'agresseur n'est ni un inconnu ni un assaillant sorti du bois mais un... ami! Ce crime odieux s'est déroulé la semaine dernière au niveau du lieudit les Trois Poteaux relevant administrativement de la commune de Tala Athmane, à 15 km à l'est de la ville de Tizi Ouzou. Selon plusieurs médias électroniques, deux amis, à savoir un septuagénaire originaire de la commune de Béni Zmenzer répondant aux initiales D.S. et un sexagénaire originaire de la commune de Tala Athmane, connu dans le milieu de la criminalité sous le pseudonyme de Ali Baba, ont passé une soirée ensemble. En fin de soirée et au moment où D.S. avait rejoint son véhicule, Ali Baba, qui avait pris place à ses côtés, a tenté de lui arracher la somme de 200 euros. Face au refus et à la résistance du septuagénaire, Ali Baba n'hésite pas à attacher son ami à la banquette à l'aide de la ceinture de sécurité avant de prendre un sabre et l'égorger de sang-froid. Le meurtrier ne va s'encombrer ni de l'arme du crime qu'il abandonnera sur les lieux ni du corps de sa victime, découvert baignant dans son sang, peu de temps après, par les passants. Alertés, les services de la gendarmerie ont ouvert une enquête qui va rapidement aboutir après le témoignage de citoyens qui ont affirmé que la victime était, durant une grande partie de la nuit du crime, en compagnie de Ali Baba. Ce dernier sera alors arrêté et la perquisition effectuée à son domicile a permis de retrouver des vêtements tachés de sang. L'enquête se poursuit pour connaître les raisons qui ont poussé le meurtrier à accomplir un geste aussi infâme, mais selon les premiers éléments de l'enquête, ce dernier a tué son ami pour lui voler ses 200 euros.