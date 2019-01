SIX TERRORISTES NEUTRALISÉS EN DIX JOURS L'Armée ne baisse pas la garde

Par Ikram GHIOUA -

L'ANP poursuit toujours ses opérations

Ces opérations viennent renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par l'Armée et dénotent de sa permanente veille à travers le territoire national.

Toujours aussi déterminées, les forces de l'Armée nationale populaire ont, en l'espace de 14 jours neutralisé six terroristes dont deux abattus, alors que 3 éléments de soutien ont été arrêtés.

Le dernier communiqué du ministère de la Défense nationale fait état de la reddition de deux terroristes à Tamanrasset au niveau de la 6ème Région militaire. Il s'agit d'El Toudji Athaman alias Saâd et Malouki Ahmed alias Abdelmalek. Les deux terroristes avaient en leur possession deux Kalachnikov, quatre cahrgeurs et 908 balles de calibre 14,5 mm. Toujours dans le cadre des efforts fournis par l'ANP et grâce à la bonne exploitation du renseignement, un autre terroriste s'est rendu le 11 janvier aux autorités militaires toujours dans la même ville. Il s'agit du dénommé Ben Bila Zeid dit Abou- Aissa, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Il était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et de deux chargeurs garnis de munitions.

Un autre terroriste Beknaoui attaher, dit Abou- Al-Cheikh, s'était rendu le même jour toujours à Tamanrasset en 6e Région militaire. Il avait rallié les groupes terroristes en 2012. Il était en possession d'un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et de trois chargeurs garnis de munitions. Ces opérations viennent renforcer la dynamique de résultats positifs réalisés par les forces de l'Armée nationale populaire, et dénote de leurs permanentes veille et disponibilité, à travers l'ensemble du pays, pour contrecarrer toute tentative visant à porter atteinte à sa sécurité et sa stabilité, d'où d'ailleurs la découverte le 9 janvier, lors d'une opération de fouille et de recherche menée près de la bande frontalière à Tamanrasset, une cache de munitions contenant 27 obus de calibre 106 mm, deux deux canons lance-roquettes sans support, ainsi que 360 balles de calibre 23 mm. Vers le trois janvier, l'ANP à démasqué les activités de trois individus qui assuraient un soutien aux groupes terroristes à Oran, Tlemcen et Batna. Ce n'est pas tout puisque le 2 janvier dernier l'Armée nationale populaire a mis fin aux activités de deux terroristes activement recherchés dans la localité de Tfassour, wilaya de Sidi Bel Abbès, lors de cette opération l'ANP a récupéré deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions.

Les deux terroristes répondaient aux noms de Behilil Khalifa alias Khabbab et Nasri Houari alias Oussama, qui avaient rallié les groupes terroristes, respectivement, en 2008 et 2009.

L'ANP poursuit toujours ses opérations dans le même cadre avec beaucoup de détermination à travers le territoire national tout en procédant à lutter contre d'autres fléaux comme le trafic de drogue et d'armes, la contrebande et l'immigration clandestine qui s'avèrent de plus en plus une menace réelle pour le pays.