ASPHYXIES AU MONOXYDE DE CARBONE: 59 morts et 168 blessés en 2018

59 personnes ont perdu la vie et 168 autres ont été blessées dans 79 accidents dus à l'inhalation de monoxyde de carbone, survenus en 2018, a indiqué hier, la Société algérienne de distribution de l'électricité et du gaz (SDC), dans un communiqué. Ces inhalations au monoxyde de carbone sont dues essentiellement au manque d'aération, à la mauvaise étanchéité de l'installation intérieure et à la non-conformité des appareils de chauffage, explique la même source. Face aux risques liés à la mauvaise utilisation du gaz, la SDC, à travers ses directions de distribution, présentes dans toutes les wilayas du pays, mène depuis novembre 2018 une campagne de sensibilisation qui durera jusqu'à mars 2019, fait-elle savoir. Cette campagne devra toucher plus de 1 200 établissements scolaires, notamment dans les régions récemment raccordées au gaz. Elle comporte, aussi des opérations de porte-à-porte notamment dans les régions nouvellement raccordées au gaz, ainsi que des séances de sensibilisation dans les centres d'alphabétisation et les mosquées au profit des femmes au foyer, précise le communiqué.