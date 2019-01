SERVICES CENTRAUX DU MATÉRIEL DE LA SÛRETÉ NATIONALE Les visites inopinées du colonel El Habiri

Le directeur général de la Sûreté nationale a effectué dans la matinée d'hier, une visite inopinée aux services centraux du matériel et de l'intendance de la Sûreté nationale, sis à Alger. Ainsi, le Dgsn s'est rendu dans un premier temps au siège du Service régional des finances et de l'équipement à Bachdjarrah. Sur place, le colonel El Habiri a eu des explications sur le fonctionnement de ses différentes sections techniques et administratives. De même qu'il a également eu des éclaircissements sur les ateliers de maintenance et de montage, ainsi que leurs missions de soutien logistique et technique au profit des sûretés de wilayas de la région centre. La seconde étape de ces visites inopinées a été le quartier général du matériel et de l'intendance de la Sûreté nationale, au Caroubier (Hussein Dey) pour inspecter les unités de production principales, à l'instar de l'atelier central de confection des uniformes de police et l'imprimerie centrale de la Sûreté nationale. Cette visite a permis au Dgsn de s'entretenir avec les personnels exerçant dans ces unités, pour louer leurs efforts et les exhorter à les redoubler afin d'accompagner efficacement leurs collègues des services opérationnels.