RELATIONS ÉCONOMIQUES ENTRE L'ALGÉRIE ET L'AFRIQUE DU SUD La diplomatie déblaie le terrain

Par Brahim TAKHEROUBT -

Le document paraphé par les deux ministres des Affaires étrangères prévoit l'échange de visites de ministres des deux pays, notamment ceux du Commerce.

Si l'Algérie et l'Afrique du Sud ont une parfaite entente au plan politique, s'ils partagent une même vision sur les grandes questions d'intérêt commun, s'ils s'accordent sur les mêmes idéaux de paix, de justice et de solidarité, il convient aujourd'hui d'étendre ce capital au plan économique. Pour commencer, la diplomatie des deux pays s'est mise en branle pour déblayer le chemin. C'est ainsi qu'a été signée avant-hier, à Alger une feuille de route en vue de renforcer la coopération économique et commerciale pour impulser l'investissement entre les deux pays.

Le document a été paraphé par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et la ministre des Relations internationales et de la Coopération de la République d'Afrique du Sud, Mme Lindiwe Sisulu. Le document prévoit l'échange de visites de ministres des deux pays notamment ceux du Commerce. Il a ajouté que les deux pays s'étaient entendus sur la visite en Algérie du ministre du Commerce et de l'Investissement sud-africain au cours de cette année. La visite sera une occasion pour créer la commission algéro-sud-africaine sur l'échange en termes d'investissements et de commerce ainsi que la tenue d'un forum d'affaires entre les opérateurs des deux pays.

Les deux ministres ont évoqué l'échange d'expériences dans les domaines des mines et de l'énergie ainsi que dans le domaine des transports, avec la proposition de rouvrir la ligne maritime qui relie les ports algériens à Durban. M. Messahel et Mme Lindiwe Sisulu ont évoqué également la question du Sahara occidental, sur laquelle les points de vue sont convergents quant à la résolution de cette question à travers l'exercice par le peuple sahraoui de son droit à l'autodétermination et de la mise en oeuvre des résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité. La visite de la ministre sud-africaine, a souligné M. Messahel, entre dans le cadre de l'approfondissement des concertations politiques en faveur des intérêts mutuels des deux pays et ceux du continent africain. Il a ajouté dans ce sens avoir abordé la tenue du prochain sommet des chefs d'Etat et de gouvernement prévu en février prochain, ainsi que les questions bilatérales. Pour sa part, Mme Lindiwe Sisulu a indiqué que la feuille de route signée servait de calendrier de travail, notant que le but de sa visite en Algérie est de «renforcer notre dialogue d'autant plus que nous avions un grand évènement qui nous attend, le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement qui aura lieu du 9 au 11 février à Addis-Abeba». Elle a ajouté avoir abordé avec son homologue algérien les questions d'intérêt commun et celles qui ont un rapport à l'Afrique de manière générale. En visite à la capitale sud-africaine à l'occasion du centenaire de Nelson Mandela, en août dernier, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a évoqué l'axe Alger-Pretoria, né dans l'enthousiasme de l'indépendance de l'Algérie et la lutte de l'ANC contre l'Apartheid.