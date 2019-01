OULD KADDOUR, P-DG DU GROUPE SONATRACH "Nous avons de grandes capacités de production"

Par Hocine NEFFAH

Des voix qui s'élèvent avec un ton qui renvoie beaucoup plus à une approche «décliniste» vieille de deux décades faisant office d'un «oracle» au goût de lecture tramée sur fond d'instrumentalisation politicienne quant à la réalité des capacités et des potentialités énergétiques de l'Algérie, faisant fi de toute rigueur et probité par rapport à un travail de recherche scientifique et objective.

Le président-directeur général du groupe Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour s'est illustré par une sortie dans les régions du Sud algérien. C'est une visite pour suivre le rythme des investissements et l'exploitation de l'énergie, à savoir le pétrole et le gaz. Le P-DG a fait allusion aux capacités de l'Algérie d'intensifier la production énergétique en affirmant que le pays dispose d'un potentiel en énergie considérable en mesure de s'inscrire dans le long terme comme produit et moyen sûr dans la perspective de la diversification de l'économie nationale et faire émerger des industries de transformation comme c'est le cas pour l'industrie pétrochimique.

Dans ce sens, le premier responsable du groupe Sonatrach a souligné en la matière que «dans le domaine pétrolier, s'il y a une baisse de la production nationale, ceci est dû au respect des quotas réduits dans le cadre de l'accord Opep- non Opep», et d'ajouter que «pour le pétrole brut, on a une limitation, on ne peut donc produire plus qu'aujourd'hui, même si on a les capacités, par contre, pour le gaz, il n' y a aucune limitation en matière de production», a confirmé Abdelmoumen Ould Kaddour pour la circonstance.

La limitation de la production du pétrole comme cela a été expliqué par le P-DG du groupe Sonatrach n'est pas lié aux capacités propres du pays en ce produit, mais relève de la gestion prudente et stratégique de cet or noir sur le marché international en se référant à la logique qui tiendra compte des fluctuations de cette énergie et la maîtrise aussi des contradictions du marché en fonction des intérêts du pays sur la question des prix.

Il faut dire que la chute drastique des prix du baril du pétrole ces dernières années n'incite pas les pays producteurs d'aller vers le tout-pétrole sans pour autant exploiter les autres atouts énergétiques dans le but d'utiliser ce potentiel dans la sphère industrielle sous forme de segments qui assurent la transformation pour répondre au besoin national dans le domaine industriel, agricole, pharmaceutique et autres créneaux qui dépendent de la matière énergétique une fois transformée.

Ce n'est pas pour rien si le P-DG du groupe Sonatrach a indiqué que «Sonatrach doit définitivement aller vers le gaz, car elle peut le produire tant qu'elle veut et pour développer aussi le secteur de la pétrochimie», cette option n'est pas tributaire de la limitation répondant à des accords et des conventions qui régentent le marché pétrolier et les quottas en question. Quant au gaz, ce domaine n'est pas frappé de limitation, ce qui fait de lui un créneau prometteur pour l'Algérie dans la perspective de diversifier son économie en optant pour le développement de ce secteur en relation directe avec les dérivés du produit du gaz.

D'ailleurs, cette option se précise davantage comme un choix stratégique pour le groupe de Sonatrach afin d'investir dans le gaz et ses dérivés. Dans ce sens, le groupe de Sonatrach vient d'engranger des marchés pour la transformation du propane en polypropylène en mettant en place un complexe de pétrochimie avec les Turcs pour alimenter le secteur industriel en produits indispensables à son développement comme c'est le cas pour le secteur du textile, l'automobile, la pharmacie et autres segments de l'industrie.

Abdelmoumen Ould Kaddour à précisé par rapport à ce projet prometteur de la transformation du gaz que «la capacité de production de 450 000 tonnes/an de polypropylène, ce projet, dont le coût d'investissement est de 1,2 milliard de dollars», c'est tout de même un investissement important et sûr en matière de recettes et d'employabilité.