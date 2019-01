INCENDIE AU MARCHÉ DE FRUITS ET LÉGUMES DE BOUFARIK Un mort et des dégâts considérables

Une personne est décédée et des dégâts matériels considérables ont été occasionnés par l'incendie qui a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi au marché de fruits et légumes du centre-ville de Boufarik (Blida), a-t-on appris, hier, auprès des services de la Protection civile de la wilaya. Outre l'unité de la Protection civile de la daïra de Boufarik, l'extinction de cet incendie ayant touché le marché de fruits et légumes de Boufarik (700m2), a nécessité l'intervention, vers 21h00, de l'unité principale de Blida, soutenue par les unités de Soumaà et de Ouled Yaïch, a-t-on ajouté de même source. La célérité de l'intervention a permis d'empêcher la propagation des flammes aux quartiers et commerces environnants, est-il, en outre, précisé, signalant, néanmoins, la découverte, dans les décombres, d'un corps calciné qui a été transporté à la morgue de l'hôpital de Boufarik. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce sinistre.