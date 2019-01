ORAN Il le tue à cause d'une partie de billard

Le tribunal criminel de première instance d'Oran a prononcé, la peine capitale contre un prévenu, M. H, jugé coupable d'avoir tué le dénommé B.D à coups de couteau.

Les faits de cette affaire remontent au mois de septembre 2017, lorsque les éléments de la police de Sidi Benyebka, relevant de la daïra d'Arzew, ont été alertés sur l'admission à l'hôpital d'El Mohgoun d'un homme âgé de 28 ans, présentant de graves blessures provoquées par une arme blanche.

Malgré deux interventions chirurgicales réalisées au CHU d'Oran, l'homme n'a pas survécu à ses graves blessures.

L'enquête a mené les policiers à une salle de jeu de Sidi Benyebka, à proximité de laquelle ils ont découvert des traces de sang et des témoins ont désigné M.H comme étant l'auteur de l'agression mortelle perpétrée contre B.D. Interpellé, le suspect, âgé de 21 ans, a reconnu les faits, indiquant avoir eu une altercation avec la victime en raison d'une partie de billard. Il a, en outre, indiqué avoir agi sous l'effet de la boisson, et a reconnu avoir donné plusieurs coups de couteau à la victime.

Mardi dernier, lors de son procès, tout en reconnaissant les faits, l'accusé a rejeté la préméditation et l'intention de tuer. Après les délibérations, le tribunal a reconnu que M.H était coupable d'homicide volontaire avec préméditation et l'a condamné à la peine maximale.