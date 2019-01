MAISON DE LA CULTURE ALI ZAMOUM DE BOUIRA Des supporters perturbent un séminaire

Par Abdenour MERZOUK -

Un groupe de supporters du Wifak de Sour El Ghozlane, équipe en tête du championnat inter-ligue Centre et où évolue aussi le MB Bouira, ont investi les couloirs de la Maison de la culture Ali Zamoum pour tenter de rencontrer le wali présent au séminaire sur l'investissement et l'exportation. Très vite, la situation a failli dégénérer quand les organisateurs ont essayé de faire comprendre à ces jeunes qui ce n'était ni le lieu ni le moment de venir réclamer une subvention. Approchés, ces bruyants manifestants se disent lésés puisque selon eux, l'APC de Sour el Ghozlane aurait consenti une aide de 1 milliard 400 millions de centimes au club, mais la direction de l'administration locale aurait revu à la baisse le montant pour déséquilibre budgétaire et aurait réduit la somme à 600 millions de centimes. Alors que le wali ouvrait la rencontre, c'est le P/APW qui est allé rencontrer les jeunes leur demandant de se diriger au siège de la wilaya où ils allaient être reçus par ses soins. Même si et selon les présents, ces jeunes étaient en droit de demander cette aide, la manière n'a pas été du tout appréciée et il a fallu faire appel au service d'ordre pour faire évacuer les lieux. D'autres s'indignent quand une aide devient un droit. Décidément, le football en Algérie a encore beaucoup de pain noir à broyer. Un milliard 400 millions pour une équipe qui évolue dans l'ex-inter-région quand cette somme pouvait régler l'ensemble des problèmes de salubrité de la ville de Sour El Ghozlane pendant une année.