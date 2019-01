L'OPÉRATION TOUCHERA 34 WILAYAS 40 000 logements à distribuer en janvier

Par Madjid BERKANE -

Ce quota fait partie du programme de distribution de logements arrêté pour l'année 2019, à savoir 200 000 unités toutes formules confondues.

L'année 2019 commence très bien en termes de distribution de logements. Plus de 40 000 unités de logement, toutes formules confondues, seront attribuées aux bénéficiaires au cours de ce mois à travers 34 wilayas. C'est du moins ce qu'a annoncé Abdelwahid Temmar dans l'après-midid'avant-hier, à l'occasion de la distribution de 4000 logements Aadl dans la wilaya d'Alger.

Les logements en question sont réalisés selon les différentes formules:

1 4500 logements publics locatifs (LPL), 17 000 logements de type vente-location, 5 000 aides rurales, 4 000 parcelles de terrains de type social, 2 000 logements promotionnels aidés (LPA) et 500 logements promotionnels publics (LPP). Ce quota fait partie du programme de distribution de logements arrêté pour l'année 2019, à savoir 200 000 unités toutes formules confondues. Lequel programme constitue, faut-il le rappeler, le quota restant du programme du président de la République en matière de logements tracé pour son quatrième mandat, à savoir un million de logements.

«Le logement bénéficie d'une grande attention de la part du président. Le logement est la locomotive du développement. Il est un secteur pourvoyeur de main-d'oeuvre par excellence», a signifié en outre Temmar. Présent dans la salle, le ministre de l'Intérieur Nouredine Bedoui a indiqué que ces programmes de logements renseignent sur la concrétisation des engagements du président de la République. «C'est cette Algérie que veut le président de la République, une Algérie sûre et une Algérie sereine», a souligné Bedoui, affirmant que les engagements du président ont été tenus dans les différents secteurs. «Le secteur de l'habitat s'intéressera davantage au monde rural en 2019. Plusieurs aides seront attribuées à la population des zones rurales afin de construire ses logements sur ses propres terrains ou sur des assiettes foncières relevant des biens de l'Etat», a noté par ailleurs, le premier responsable du secteur de l'habitat. «Ces logements, sous forme de cités, seront pris en charge par des petites entreprises d'entrepreneuriat devant unifier les types de construction tout en respectant les habitudes et les traditions du monde rural», a-t-il soutenu. Il convient de rappeler par ailleurs que le gouvernement a adopté une nouvelle stratégie de travail s'agissant de la réalisation des logements. Sur instruction du président, la distribution des programmes de logements se fait en fonction du calendrier des fêtes nationales. La stratégie est venue du moins jusqu'à présent au bout du retard constaté dans la réalisation des logements.

Le ministère de l'Habitat a pris aussi une batterie de mesures pour lutter contre le retard dans la réalisation des logements. Le contrôle des entreprises est de plus en plus rigoureux. Le retard injustifié est sanctionné. Les sanctions peuvent aller du payement d'amendes jusqu'au retrait des agréments et des poursuites judiciaires.

Le ministre de l'Habitat a commenté en outre longuement l'opération d'attribution de 4 000 clés aux souscripteurs Aadl «L'attribution de ce quota de

4 000 logements n'est que la première phase d'une opération sur trois étapes», a ajouté Temmar, précisant qu'un deuxième lot de 3 500 logements sera distribué le 31 janvier et un troisième de 3270 unités le 10 février prochain.

Le total des logements à distribuer lors de cette opération à Alger est de 10 770 unités. Dans le même ordre d'idées, le ministre a mis en valeur le rôle que joue la wilaya d'Alger à travers les opérations de relogement en coordination avec les Offices de promotion et de gestion immobilières (Opgi) ainsi que la direction de l'habitat, faisant état d'environ 100 000 familles relogées.