RENAULT-ALGÉRIE SOLIDAIRE AVEC LE CROISSANT-ROUGE ALGÉRIEN Don de 30 millions de dinars

Par Abdelkrim AMARNI -

Responsabilité citoyenne et engagement sociétal de Renault-Algérie selon le triptyque «Sécurité routière, éducation et solidarité».

André Abboud, directeur général du Groupe Renault en Algérie, a été reçu hier par la présidente du Croissant-Rouge algérien, Saïda Benhabilès. Au cours de cette rencontre, André Abboud a remis un chèque d'un montant de 30 millions de dinars algériens, représentant la plus importante contribution de Renault Algérie au Croissant-Rouge algérien, depuis le début de leur collaboration de ce type en 2016. Les dirigeants de ces institutions citoyennes se sont d'ailleurs, tous deux, félicités de la réussite de ce troisième partenariat et ont exprimé leur souhait de pérenniser cette initiative commune au service des Algériens et des Algériennes qui en ont besoin.

A travers cette opération, Renault Algérie témoigne, encore une fois, sa solidarité et son soutien à son partenaire et espère que cette mobilisation contribuera à soutenir le travail sur terrain, quotidien, effectué par le Croissant-Rouge algérien.

André Abboud a rappelé qu'en sa qualité d'acteur majeur du secteur automobile algérien, le Groupe Renault était animé d'une responsabilité «citoyenne» toute particulière et que son engagement sociétal s'articulait autour de trois axes principaux: la sécurité routière, l'éducation et la solidarité.

Ce don fait partie des opérations de mécénat menées par Renault Algérie, qui entrent dans sa démarche globale d'entreprise citoyenne.

En 2016, le don de Renault-Algérie au CRA s'élevait à un million de dinars algériens alors qu'en 2017, une contribution de 25 millions de dinars algériens avait été remise au Croissant-Rouge algérien, a confié à L'Expression Amine Hamdad, responsable de la communication à Renault-Algérie.