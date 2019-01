UNIVERSITÉ ABDERRAHMANE MIRA DE BÉJAÏA Ça grogne de partout

Par Arezki SLIMANI -

Les ATS se sont, à maintes reprises, plaints de leur marginalisation

Rien ne semble aller à l'université de Béjaïa. Après les étudiants, ce sont les enseignants sous la houlette du Cnes, qui emboîtent le pas à leurs collègues travailleurs du Snapap déjà en colère.

Les enseignants de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa se sentent «bafoués dans leurs droits et leurs prérogatives», et veulent «mettre fin au mépris vécu au quotidien par leur mise à l'écart de toutes décisions qu'elles soient pédagogiques, scientifiques ou professionnelles», «la gestion du deux poids, deux mesures» et «le système des castes réinventé par une administration incompétente».

Dans une plate-forme de revendications, rendue publique récemment, trois points essentiels ont été évoqués par la section syndicale du Cnes. La révision des statuts des enseignants chercheurs, le réajustement des salaires pour endiguer la disparité, par rapport aux autres secteurs de l'administration publique et l'allègement de l'IRG, sont les premières revendications émises par les enseignants. Quant aux logements, le Cnes exige un quota de 2900 logements et situe le nombre de demandeurs à plus de 900. Il est question aussi de la saisine des autorités pour un quota de logements sociaux et l'engagement d'une procédure de désistement pour le cas de Berchiche à El Kseur, ainsi que la livraison immédiate aux bénéficiaires des 70 logements dans la ville d'El Kseur, avec toutes les commodités respectables.

Le Cnes ne s'arrête pas là, puisqu'il exige en parallèle la relance du programme dit présidentiel au quartier de Sid Ali Labhar, avec 80 unités et l'établissement d'une communication sur l'état du parc logements de l'université de Béjaïa. Concernant les conditions de travail, le Cnes veut une commission d'hygiène et de sécurité, conformément au statut général de la Fonction publique, la réhabilitation des structures en état de délabrement, l'achèvement des travaux qui perdurement depuis 3 ans au campus de Targa Ouzemour, le recrutement des agents d'entretien pour garantir des locaux propres (bureau, salle de cours...). La présence d'un agent de sécurité au niveau de chaque bloc et le recrutement des agents pour leur entretien, ainsi que la réhabilitation des tableaux et des rétroprojecteurs sont d'autres points soulevés par le Cnes. Pour leur part, les travailleurs affiliés à la section provisoire du Snapap dénoncent eux aussi, leur «exclusion» du dialogue par l'administration de l'université et exigent par la même, sa reconnaissance comme partenaire social. Dans une déclaration rendue publique, les travailleurs frondeurs exigent «l'amélioration de leurs conditions sociales et professionnelles». Les membres de la section provisoire du Snapap s'estiment victimes d'une campagne d'acharnement visant à étouffer leur activité syndicale. «Celle-ci consiste en l'anéantissement de toute liberté et droit à l'exercice syndical à l'université de Béjaïa», précise le Snapap, relevant que «l'administration n'hésite pas à user de l'intimidation», à travers notamment «la retenue sur les primes de rendement injustifiée et l'instrumentalisation du conseil de discipline, avec des dossiers fallacieux dans l'unique objectif de faire plier les membres et adhérents connus pour leur honnêteté et qui ne rechignent en rien, pour réclamer les droits des travailleurs à la dignité et au respect». Les travailleurs honnêtes et consciencieux, mais non soumis «sont les seuls à subir cette politique de la peur au quotidien, que ce soit par des questionnaires ou des remarques verbales», dénonce encore ce syndicat, qui évoque le cas d'un ancien membre de la section syndicale des agents techniques et scientifiques (ATS) qui «a été poussé à la démission». Outre le droit d'installer la section syndicale Snapap à l'université de Béjaïa et la réaffirmation du droit constitutionnel à l'activité syndicale, les travailleurs revendiquent «de meilleures conditions de travail et l'égalité des chances entre les travailleurs». Le «droit au logement, à la promotion et au stage», sont d'autres soucis soulevés. Les ATS se sont, à maintes reprises, plaints de leur marginalisation par les pouvoirs publics dans la revalorisation salariale, l'octroi des primes et l'accès au logement, en favorisant, selon eux, le corps-enseignant et professoral.