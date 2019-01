ELLE RÉUNIRA LES MINISTRES DES AE DE LA MÉDITERRANÉE Messahel coprésidera la Conférence des "5+5"

Par Mohamed BOUFATAH -

La 15ème édition se tiendra les 17 et 18 janvier à Malte.

Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué, que son premier responsable, Abdelkader Messahel, coprésidera avec son homologue maltais Carmelo Abela, les travaux de la 15ème Conférence des ministres des Affaires étrangères du «Dialogue 5+5», en Méditerranée occidentale, qui aura lieu à La Valette (Malte), les 17 et 18 janvier 2019. Cette conférence se tiendra sous le thème «ouvrer ensemble pour un avenir durable pour la Méditerranée occidentale». Et ces travaux porteront sur «l'examen des questions socio-économiques, politiques et sécuritaires dans la région, avec un accent particulier sur le rôle de la jeunesse pour assurer un développement durable et inclusif dans les deux rives de la Méditerranée», précise la même source.

Outre les chefs de diplomatie des Etats membres du «Dialogue 5+5», cette nouvelle rencontre, à Malte, enregistrera la participation de la Haute représentante de l'Union européenne pour les Affaires étrangères et la Politique de sécurité et des secrétaires généraux de l' l'Union du Maghreb arabe(UMA) et de l' Union pour la Méditerranée(UPM). «Elle sera l'occasion pour notre pays de mettre en relief sa politique méditerranéenne axée sur la promotion des liens de bon voisinage et la contribution à l'instauration d'un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée au niveau du bassin occidental de la Méditerranée», est-il souligne.

L'Algérie qui a coprésidé le «Dialogue 5+5», durant ces deux dernières années, avec la France, puis avec Malte, a abrité la 14ème conférence des MAE à Alger, le 21 janvier 2018, qui a regroupé l'ensemble des ministres des Affaires étrangères des pays membres de ce Dialogue, rappelle-t-on. Elle a également organisé en 2018 le 3ème Forum MedThink, la 3ème Conférence Finances et Investissement 5+5 et, la 2ème Conférence ministérielle de l'Economie bleue en Méditerranée occidentale. Elle prévoit d'abriter également, la 3ème Conférence des ministres de la Culture du «Dialogue 5+5», ainsi que la 1ère réunion des Conseils économiques et sociaux de ce Dialogue. La 15ème Conférence de La Valette sera précédée, la veille, par la tenue de la 8ème réunion de Haut niveau des Parlements des Etats membres du «Dialogue 5+5», note le MAE, dans son communiqué. L'Algérie, qui a accueilli la réunion des ministres des Affaires étrangères du «Dialogue 5+5», en 2018, après celle d'Oran en 2005, a plaidé en faveur de l'avènement d'un espace euro-méditerranéen de paix, de stabilité. Cette réunion sera aussi l'occasion d'échanges sur les questions régionales, notamment celles relatives à la sécurité, la lutte contre le terrorisme, la déradicalisation et la migration». Les pays membres du «Dialogue 5+5» en Méditerranée occidentale sont l'Algérie, l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, le Maroc, la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie. Une conférence tenue à Alger en 2015 a eu, également, le mérite de mettre en place un autre segment consacré à l'eau.