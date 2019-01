LE DOCTEUR SORAYA MOHAMMEDI, INSPECTRICE VÉTÉRINAIRE, À L'EXPRESSION "Une bonne cuisson protègera le consommateur"

Par Hasna YACOUB -

Le docteur Soraya Mohammedi, inspectrice vétérinaire, qui a occupé le poste de responsable hygiène alimentaire et a enseigné à l'université le module hygiène alimentaire, actuellement, présidente du bureau Apoce à El Tarf a, dans ses réponses express, assuré qu'en prenant certaines précautions, le consommateur peut sans aucun risque consommer de la viande rouge malgré la déclaration de la peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse.



L'Expression: La peste des petits ruminants et la fièvre aphteuse créent la panique chez le consommateur. De quoi s'agit-il exactement?

Soraya Mohammedi: Ce sont des maladies à déclaration obligatoire et à forte propagation non transmissible à l'homme. La fièvre aphteuse est considérée comme zoonose mineure.

Quelques aphtes peuvent apparaître chez l'homme, mais sans conséquences graves. Mais les deux maladies sont hautement contagieuses pour les ruminants. Elles impactent négativement la production animale. La protection des cheptels se fait par la vaccination en l'absence de maladies. S'il y a apparition, des mesures préventives s'imposent pour étouffer les contagions, à savoir séquestration des animaux, abattage des malades, désinfection des foyers, interdiction de tout déplacement de cheptels et vaccination périfocale des foyers.



Ce virus n'est certes pas transmissible à l'homme, mais celui-ci peut-il être contaminé en consommant une viande contaminée?

L'homme ne peut être contaminé suite à la consommation de viande provenant d'animaux malades. La maturation de la viande sous froid (entre 0 et 4°) pendant 72h élimine complètement le danger.



De ce fait, consommer de la viande rouge ne constitue aucun danger?

Les viandes donc doivent être conservées sous froid et donc l'abattage doit se faire au niveau des établissements équipés en chambre froide avant livraison au consommateur. Il s'agit de mesures préventives obligatoires.



Y a-t-il d'autres précautions à prendre avant la consommation de la viande rouge?

Consommer une viande issue d'animaux malades ne constitue pas un danger pour le consommateur à condition de respecter les mesures suivantes: - avoir une bonne conservation des viandes à des températures basses (0 et 4) pendant 72h après l'abattage pour éliminer le virus - une bonne cuisson protège le consommateur de tout risque de contamination pas uniquement pour ces deux pathologies.