SÉTIF Il poignarde l'amant de sa fille

Par Hasna YACOUB -

Avait-il des soupçons ou était-ce un pur hasard? L'enquête ouverte après le drame qui s'est déroulé, il y a deux jours, à Haï Chouf Lakdad dans la wilaya de Sétif, va le déterminer. Un drame qui a failli coûter la vie à un jeune d'une vingtaine d'années. Ce dernier, inconscient et sûrement très amoureux, a eu la folle idée de s'introduire dans la maison parentale de sa bien-aimée en l'absence de son père. Peut-être que le jeune homme aimait se faire monter de l'adrénaline et qu'il avait pris l'habitude de le faire sans jamais se faire prendre mais le jour du drame, ce geste irréfléchi et audacieux a failli lui ôter la vie. Il va néanmoins l'envoyer à l'hôpital et pour longtemps. Tout va se passer très vite. Le père, on ne sait pour quelle raison va rentrer à la maison à un heure où il n'était pas attendu. A sa grande surprise, il va découvrir dans le lit de sa fille, la victime. Ahuri par ce qu'il venait de voir, l'homme accourt à la cuisine pour prendre un couteau et asséner plusieurs coups au ventre à l'amant de sa fille. Le laissant baignant dans son sang, il se dirige vers le salon, prend son téléphone et appelle les services de la sûreté et les agents de la Protection civile. Le jeune homme a été évacué d'urgence à l'hôpital, le père offusqué a été conduit par la police pour répondre de son acte.