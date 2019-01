BEDOUI PAR RAPPORT À LA PROCHAINE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE "L'administration est prête"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le ministre de l'Intérieur recommande aux élus de sortir de leurs bureaux

Il a appelé, dans ce sens, les élus à «l'adhésion autour des institutions de l'Etat, qui sont la soupape de sécurité de cette patrie et à faire barrage à toute atteinte à sa légitimité».

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredine Bedoui a affirmé, jeudi dernier à la wilaya d'Alger, que «l'administration était prête à organiser la prochaine élection présidentielle».

Il a ajouté à l'occasion de la Journée nationale de la commune que «tous les moyens humains et matériels avaient été mobilisés à cet effet». Il a souligné que «l'expérience de l'administration centrale et locale permet de réunir toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'organisation de ce processus...». En outre, il a appelé les élus locaux «à sortir de leurs bureaux pour aller à la rencontre des citoyens».

«Les élus locaux sont appelés à s'affranchir de la gestion bureaucratique et à sortir de leurs bureaux pour aller à la rencontre des citoyens et les associer aux actions qui les concernent, notamment les structures publiques de proximité», a-t-il précisé.

«Les collectivités locales sont le prolongement naturel des institutions constitutionnelles de l'Etat, un rempart contre lequel s'échouent toutes les vaines tentatives de faire basculer dans le doute, le discrédit et l'aventurisme les aspirations du peuple et d'instrumentaliser ses peines», a-t-il affirmé.

Il a appelé, dans ce sens, les élus à «l'adhésion autour des institutions de l'Etat, qui sont la soupape de sécurité de cette patrie et à faire barrage à toute atteinte à sa légitimité et représentativité et à toute menace de son unité et sa pérennité».

Par ailleurs, le ministre a noté que «les dotations aux plans communaux de développement qui ont dépassé, depuis quelques années, les 100 milliards DA/an et le plan sectoriel, ont été consolidées». Il a rappelé, à ce propos, «la décision du président de la République relative à la réactivation des Fonds de développement des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux en accompagnement de la stratégie de réorganisation des territoires à travers les wilayas déléguées et les nouvelles circonscriptions administratives».

Le ministre a insisté, dans ce sens, que «le gouvernement oeuvre à la concrétisation de cette stratégie, qui s'inscrit en droite ligne des orientations du Schéma national de l'aménagement durable du territoire, et qui englobera l'ensemble des wilayas du pays, afin de s'orienter dans le futur, vers une organisation territoriale à même de consolider la décentralisation, en tant que choix inéluctable et irréversible».

Le ministre a soutenu que «le nouveau Code des collectivités locales fait l'objet actuellement de larges consultations avant son approbation et sa présentation au Parlement».