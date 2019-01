LES SOLDES D'HIVER ONT DÉBUTÉ, HIER, DANS LA CAPITALE C'est parti pour 5 semaines de folies!

Par Walid AÏT SAÏD -

les magasins pris d'assaut

Dès 9 h du matin, les centres commerciaux et autres magasins de la capitale ont été pris d'assaut par des clients à l'affût des bonnes affaires.

C'est le rush! Alors que le coup de starter des soldes d'hiver a été donné, hier matin, les centres commerciaux et autres magasins de la capitale sont déjà pris d'assaut. Jeunes, vieux, hommes, femmes...ne voulaient en aucun cas, rater le coup de starter de ces cinq semaines de bonnes affaires. «Le 1er week-end des soldes, il y a des affaires que l'on ne retrouve pas durant toutes les cinq semaines qui suivent», confie Inès, qui était aux aurores devant le magasin Zara du centre commercial et de loisirs de Bab Ezzouar. Elle n'était pas seule, puisqu'une chaîne humaine immense s'est formée, à l'entrée de ce magasin, et ce plusieurs heures avant qu'il n'ouvre. En effet, ils étaient des milliers, et ce dès les premières heures de la matinée à envahir ce grand centre commercial, qui paraissait trop exigu pour accueillir toute cette foule. Il fallait jouer des coudes pour se frayer un petit chemin au milieu de clients sur-existés. Le froid et la pluie de ce vendredi matin n'ont en rien atténué leur détermination. «Cela fait plus d'une semaine que j'ai fait des repérages. Je sais exactement ce que je dois acheter», confie de son côté Maya, une jeune Fashion victime. «Ce sont des achats ciblés, et j'ai peur d'attendre les prochaines démarques et les voir en rupture de stock», ajoute-t-elle, non sans avouer qu'elle reviendra à plusieurs reprises durant ces cinq semaines de soldes d'hiver. «Mais là ça sera pour les très bonnes affaires. Des achats au feeling où je trouverai des produits dont les prix ont véritablement été cassés», poursuit cette jeune fille, dont les mains étaient chargées de sacs de différentes franchises internationales. Si Maya et Ines semblent avoir trouvé leur bonheur, ce n'est pas le cas de tous. À l'image de Mehdi qui se dit déçu par ce 1er jour des soldes.

«Vous appelez ça des soldes?C'était cher et ça reste aussi cher. Je ne vois pas la différence avec le reste de l'année», peste-t-il. Amine, lui, est plus tempéré! «Les prix restent chers, les produits soldés ne sont pas encore très intéressants, mais ce n'est que le 1er jour il faut attendre encore pour juger», estime-t-il, non sans souhaiter que les commerçants jouent vraiment le jeu et évitent les arnaques habituelles. «J'espère que l'on aura droit à de vraies soldes et non à des attrape-nigauds avec des prix qui au lieu de baisser...augmentent», soutient celui qui est aujourd'hui là comme observateur. «Sauf, si je tombe sur une affaire qu'il ne faut pas rater...», réplique-t-il, tout sourire. C'est donc parti pour 5 semaines de folies! Les soldes d'hiver à Alger se tiendront jusqu'au 28 février prochain, alors que dans d'autres régions, elles débuteront plus tard pour se terminer, encore plus tard. Ça va chauffer.