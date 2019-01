L'ANNÉE 2018 A ÉTÉ CELLE DE L'HABITAT 235.000 logements distribués

Par Abdelkrim AMARNI -

Des parkings souterrains et des espaces verts doivent figurer dans les cahiers des charges.

«L'année 2018 a été celle du logement avec la distribution de plus de 235.000 unités», a affirmé jeudi à Oran le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar.

S'exprimant en marge d'une cérémonie d'attribution de 4 107 logements Aadl et 400 autres de type LPA, organisée à la mosquée Ibn Badis, le ministre a indiqué que les formules de logements seront diversifiées en 2019, notamment pour les citoyens ayant un revenu faible à moyen.

Il a ainsi assuré qu'en 2019, les formules de logements seront diversifiées, pour ces citoyens aux revenus faibles et moyens, notamment la formule LPA qui connaît un certain engouement à Oran». Temmar a également déclaré: «Nous allons nous focaliser également sur la qualité des réalisations» car, a-t-il souligné, «le nombre de logements réalisés est important et la qualité doit l'être davantage». Concernant les financements, le ministre a précisé qu'une «enveloppe budgétaire importante a été affectée pour le parachèvement de tous les travaux des quotas de logements, notamment en termes d'aménagement». Il a ajouté qu'un nouveau cahier des charges a été élaboré concernant les nouvelles cités, particulièrement pour la réalisation de «parkings en sous-sol et des espaces verts».

Par ailleurs, lors de la pose de la première pierre des projets de réalisation de 2000 logements Aadl et 420 logements LPA, au nouveau pôle urbain Ahmed Zabana, le ministre a insisté sur la nécessité de prendre en considération les capacités financières des citoyens, même si leurs revenus ne sont pas importants. Aussi a-t-il estimé, qu'il ne faut pas hésiter à construire des F2 aux F5 selon les voeux et les capacités de chacun. Temmar a également mis en garde les promoteurs, leur conseillant d' éviter de «réclamer plus d'argent aux souscripteurs».

Sur un autre plan, le ministre a souligné que trois éléments sont essentiels et prioritaires dans les nouvelles cités d'habitation, en matière d'équipements d'accompagnement, qui sont ceux ayant trait à la sécurité, à la santé et à l'éducation. Il a estimé aussi que les travaux de ces équipements publics doivent être lancés en parallèle aux logements, afin qu'ils soient opérationnels lors de la réception des différents projets d'habitat. Il est à noter que les 420 logements LPA font partie du programme des 2500 LPA, attribués à la wilaya d'Oran qui a également bénéficié d'un programme de 37.200 logements Aadl, lequel a démarré en 2014. Un programme supplémentaire de 3200 logements Aadl a été programmé et sera lancé en ce début d'année, a rappelé le ministre.