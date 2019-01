UNE ALERTE MÉTÉO A ÉTÉ LANCÉE POUR CETTE SEMAINE Le mauvais temps de retour

Les régions du Sud et du Nord du pays seront affectées par des perturbations climatiques dès aujourd'hui.

Les prochains jours seront caractérisés par un temps semi-perturbé. La pluie et le froid seront au rendez-vous dans certaines wilayas. Les régions du Sud et du Centre connaîtront des perturbations climatiques. Des pluies accompagnées d'une relative baisse de la température sont attendues à ce niveau-là. Une alerte météo a, par ailleurs, signalé que le mauvais temps se réinstallera dès le week-end pour continuer ainsi durant toute la semaine. Un bulletin météo spécial (BMS) a en outre annoncé le retour de la neige sur les reliefs Centre et Est, des tempêtes affecteront le nord du pays ainsi qu'une partie du Sahara. On avertit par ailleurs, que ce climat rude durera plusieurs jours et que par conséquent, les citoyens doivent parer à toutes contraintes que peuvent entraîner ces perturbations. Rappelons qu'il y a quelques jours de cela, des pluies et une vague de froid ont touché pratiquement toutes les régions du pays. La neige avait couvert certaines autoroutes, les rendant ainsi impraticables pour les automobilistes.

Le 12 janvier dernier avait spécialement été ponctué par des pluies sous forme d'orages accompagnés de chutes de grêle assez marquées, notamment à Béjaïa, Sétif et Jijel. La neige est massivement tombée sur les hauteurs des régions Est (800 et 900 mètres d'altitude». Les précipitations ont duré trois jours, avant de céder la place à un temps plus doux et ensoleillé. Progressivement, le beau temps a fini par s'installer durant toute une semaine. Mais, d'après ce qu'a annoncé le bulletin météo, l'accalmie enregistrée ces derniers jours ne durera pas très longtemps. L'hiver reprendra donc vite ses droits. Au niveau de la capitale, météo Algérie prévoit effectivement le retour de la pluie sur une période s'étalant sur à peu prés dix jours. En ce qui concerne les températures, il est indiqué que celles-ci varieront entre 11 et 14° durant ce laps de temps dans la journée, et arriveront jusqu'à 3° dans la nuit. Les services météorologiques ont ainsi appelé les citoyens à être très vigilants et à prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment pour ceux qui prennent la route. Ils préviennent dans ce sens les automobilistes de faire attention à la formation de verglas en début de matinée.